EUA sanciona a 'Mayito Flaco' y exesposo de Marina del Pilar

El exesposo de la gobernadora de Baja California fue citado en 2025 por delitos relacionados con el crimen organizado, incluido el lavado de dinero

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a alrededor de 50 personas que "actúan como líderes o facilitadores" del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con el informe de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), entre las 21 personas y 25 entidades designadas se encuentra Ismael Zambada Sicairos, alias "Mayito Flaco" líder de Los Mayos, así como "Aquiles" y "La Rana" controlan la plaza de Tijuana.

"El Ruso" es señalado como comandante de Los Rusos, una subfacción de Los Mayos que opera en Mexicali. Sin embargo, también se consideró a funcionarios como Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, a quien el Tesoro describe como operador político vinculado con El Ruso.

Luis Alfonso Torres Torres, hermano de Carlos Torres, señalado por recibir sobornos y lavar fondos. Pedro Ariel Mendivil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, señalado de recibir sobornos; y Rafael Buenrostro Martín, exfuncionario mexicano.

Recordemos que el pasado 20 de noviembre trascendió un citatorio donde se ordenó la presencia tras ser acusado de diversos delitos vinculados con el crimen organizado, incluido el lavado de dinero.

Esta es la lista de las personas sancionadas por el Gobierno de EUA

A continuación te presentamos la lista de las personas identificadas como facilitadores o líderes criminales del Cártel de Sinaloa.