EUA retoma operaciones en sector aguacatero de Michoacán

Se destacó que estas acciones son el resultado tangible entre las administraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y el mandatario Donald Trump

Estados Unidos dio a conocer este jueves que reanuda de manera total sus operaciones relacionadas con el sector aguacatero en Michoacán.

A través del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, anunció que esto se dio después de las medidas de seguridad implementadas por el Gobierno de México.

"Tras las medidas de seguridad implementadas por el Gobierno de México en Michoacán y nuestra evaluación de las condiciones en el sitio, el Gobierno de los Estados Unidos reanudará por completo sus actividades oficiales en Michoacán a partir del 13 de agosto de 2026".

El documento firmado por el canciller menciona que se reconoce al Gobierno de México por las acciones efectuadas para brindar seguridad, mismas que derivaron en la reanudación total de las operaciones.

La Cooperación entre los Estados Unidos y México da Resultados: Reanudación Total de las Actividades del Gobierno de los EE. UU. en Michoacánhttps://t.co/pX2CQMDJYr pic.twitter.com/i2Xa58f3fG — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) August 13, 2026 Destacó que estas acciones son el resultado tangible entre las administraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump, con el fin de proteger la producción de alimentos, cadenas de suministros, así como el comercio que beneficia a productores y consumidores de ambos países. "Este resultado envía un mensaje claro: cuando los Estados Unidos y México trabajan juntos, logramos resultados que fortalecen la seguridad y la prosperidad de nuestras naciones".