EUA reconoce decomiso de fentanilo en Mexicali

El Comando Norte de EUA reconoció el operativo realizado en Mexicali contra “Los Rusos”, donde fueron asegurados 120 kilos de fentanilo.

El Comando Norte de Estados Unidos reconoció las acciones emprendidas por el Gobierno de México contra organizaciones criminales, particularmente el operativo realizado el pasado 20 de agosto en Mexicali, Baja California.

Durante el despliegue contra el grupo delictivo identificado como “Los Rusos”, autoridades mexicanas reportaron el aseguramiento de aproximadamente 120 kilogramos de pastillas de fentanilo.

USNORTHCOM applauds the Government of Mexico’s success against “Los Rusos.” Mexico’s whole-of-government commitment to countering cartels is reducing illicit trafficking at the Southern Border. #USNORTHCOM, through @JIATFCC, continues to identify, disrupt, and dismantle cartel… https://t.co/dPLwClDtRT pic.twitter.com/wjsYD4DaQ1 — U.S. Northern Command (@USNorthernCmd) August 25, 2026 A través de sus redes sociales, la instancia militar estadounidense destacó el trabajo del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, coordinado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. El Comando Norte señaló que las acciones realizadas por las autoridades mexicanas muestran un compromiso para enfrentar las operaciones de los cárteles y combatir el tráfico ilícito de drogas. Subrayan cooperación en la frontera De acuerdo con el pronunciamiento, este tipo de operativos contribuye a reducir el tráfico ilegal de drogas en la frontera entre México y Estados Unidos, además de afectar las capacidades operativas de las organizaciones criminales. El reconocimiento se suma a otros pronunciamientos recientes de autoridades estadounidenses en los que se ha resaltado la cooperación y coordinación entre ambos países en materia de seguridad.