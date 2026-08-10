EUA reanudará parcialmente actividades en Michoacán

El Gobierno de Estados Unidos anunció que reanudará parcialmente sus actividades en Michoacán a partir de este sábado 8 de agosto, luego de coordinar acciones de seguridad y recibir cooperación de autoridades mexicanas.

La decisión fue comunicada mediante una alerta de seguridad de la Misión de Estados Unidos en México, en la que se precisaron las zonas donde se retomarán las actividades.

El Gobierno de los Estados Unidos reanuda parcialmente sus actividades en Michoacán como resultado de la coordinación continua en materia de seguridad con Méxicohttps://t.co/aOUsYcupi0 pic.twitter.com/rJcdLbuaQ5 — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) August 7, 2026

Estas son las zonas donde se reanudarán

La reactivación parcial contempla las regiones de Tancítaro, Tacámbaro y Uruapan, además del corredor comprendido entre Morelia y Pátzcuaro.

La medida ocurre después de que el gobierno estadounidense restringiera temporalmente algunas de sus operaciones en territorio michoacano y tras establecer coordinación con las autoridades mexicanas.

Pese a la reanudación parcial, la representación diplomática recordó que Michoacán permanece en el nivel 4 de las recomendaciones de viaje del Departamento de Estado estadounidense, correspondiente a la indicación de “No viajar”.

Por este motivo, las autoridades estadounidenses pidieron a sus ciudadanos mantener precauciones y permanecer atentos a la información difundida por medios de comunicación locales.

Recomiendan informar sobre su ubicación

Entre las recomendaciones para ciudadanos estadounidenses que se encuentren en Michoacán se encuentra informar a familiares y amigos sobre su ubicación y estado, además de registrarse en el Programa de Inscripción del Viajero Inteligente (STEP) del Departamento de Estado.

En caso de una emergencia, la recomendación es comunicarse al 911. También se pidió contactar a la Embajada de Estados Unidos en México cuando sea necesaria asistencia.

La reanudación parcial de actividades representa un ajuste a las restricciones implementadas previamente y se produce después de la coordinación entre los gobiernos de Estados Unidos y México en materia de seguridad.