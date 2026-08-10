EUA reanuda parcialmente exportación de aguacate de Michoacán

Estados Unidos reactivará parcialmente desde este sábado las inspecciones y exportaciones de aguacate michoacano tras medidas de seguridad en la entidad

Las exportaciones de aguacate mexicano hacia Estados Unidos comenzarán a normalizarse de manera parcial a partir de este sábado 8 de agosto, luego de que el gobierno estadounidense suspendiera sus actividades de inspección en Michoacán por motivos de seguridad.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, informó que la decisión fue tomada después de evaluar los compromisos adquiridos por el gobierno mexicano y las medidas de protección implementadas en la entidad.

De acuerdo con el diplomático, las actividades oficiales se reanudarán inicialmente en Tancítaro, Tacámbaro, Uruapan y el corredor entre Morelia y Pátzcuaro.

El Gobierno de los Estados Unidos reanuda parcialmente sus actividades en Michoacán como resultado de la coordinación continua en materia de seguridad con Méxicohttps://t.co/aOUsYcupi0 pic.twitter.com/rJcdLbuaQ5 — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) August 7, 2026 Johnson señaló que la recuperación de las operaciones será un proceso gradual y que las autoridades de ambos países continuarán trabajando de manera coordinada hasta lograr el restablecimiento total. La suspensión comenzó el pasado 5 de agosto después de que se emitiera una alerta por amenazas contra funcionarios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) que participan en las labores de inspección del producto mexicano. La interrupción también afectó a productores y exportadores, en una región donde los productores de aguacate han denunciado situaciones de extorsión relacionadas con grupos criminales. Ante este escenario, representantes de la Embajada de Estados Unidos, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y productores locales sostuvieron una reunión para establecer las condiciones necesarias para recuperar el flujo comercial. México refuerza vigilancia en zonas aguacateras Como parte de los acuerdos, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que se reforzará la presencia de la Guardia Nacional en las zonas de cultivo de Michoacán. La mandataria también señaló que se gestionará una reunión con la Secretaría de Relaciones Exteriores para acelerar la normalización de las actividades. En este proceso se contempla además la participación del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. El anuncio de la reanudación parcial se produjo un día después de que México informara el despliegue de 1,557 elementos del Ejército y la Guardia Nacional en Michoacán para fortalecer las tareas de seguridad. Estados Unidos representa cerca del 90% de las exportaciones de aguacate de México, por lo que cualquier interrupción en las inspecciones tiene un impacto directo en productores, empacadoras y cadenas de suministro. Los funcionarios estadounidenses realizan verificaciones en plantaciones y empacadoras para comprobar que el producto que ingresa a su territorio cumpla con las condiciones sanitarias y no represente un riesgo por la presencia de plagas que puedan afectar a los agricultores estadounidenses.