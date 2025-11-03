EUA ofrece apoyo a México tras asesinato del alcalde de Uruapan

El embajador estadounidense señaló que ambos países reforzarán la cooperación en seguridad y actuarán como aliados soberanos frente al crimen organizado.

El Subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, lamentó el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y afirmó que el gobierno norteamericano está dispuesto a profundizar la cooperación en seguridad con México para combatir al crimen organizado en ambos países.

A través de X, Landau externó sus condolencias a la familia y amigos del edil, quien fue atacado durante una celebración del Día de Muertos, destacando que este hecho debe impulsar una colaboración más sólida entre ambos gobiernos para hacer frente a la violencia.

On this All Souls’ Day, my thoughts are with the family and friends of Carlos Manzo, mayor of Uruapan, Michoacán, Mexico, who was assassinated at a public Day of the Dead celebration last night. The US stands ready to deepen security cooperation with Mexico to wipe out organized… pic.twitter.com/hf8XObasHf — Christopher Landau (@DeputySecState) November 2, 2025

Por su parte, el embajador Ronald Johnson señaló que Estados Unidos y México continuarán trabajando de forma conjunta, como socios soberanos, para fortalecer estrategias que permitan brindar seguridad a las comunidades y garantizar justicia.