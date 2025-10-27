EUA incauta 400 armas rumbo a México; embajador celebra acción

El hallazgo de armas en Texas derivó en dos arrestos y un nuevo gesto de cooperación que el embajador Ronald Johnson calificó como ejemplo de trabajo conjunto

Autoridades de Estados Unidos informaron el decomiso de 400 armas de fuego que presuntamente serían trasladadas de forma ilegal hacia México, en una operación conjunta que fue destacada por el embajador estadounidense, Ronald Johnson.

El diplomático dio a conocer la noticia a través de su cuenta oficial de X, donde resaltó que este aseguramiento es resultado de la coordinación entre las autoridades de ambos países.





Otro ejemplo de cómo las naciones trabajando juntas dan resultados para la gente. Autoridades estadounidenses incautaron 400 armas que iban a México — y arrestaron a los responsables. Armas que no llegarán a manos criminales. Seguridad compartida en acción. Entregando resultados. https://t.co/J7ZZHaLMZe pic.twitter.com/QfE34RJbxd — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) October 26, 2025

De acuerdo con el reporte, Agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), adscritos al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Laredo, Texas, arrestaron a un padre y su hijo por intentar contrabandear cientos de rifles, cargadores y municiones hacia territorio mexicano.

Los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) descubrieron las armas ocultas en compartimentos dentro de dos remolques, durante una inspección en la frontera entre Estados Unidos y México.

El embajador Johnson reiteró que la colaboración bilateral en materia de seguridad continúa dando resultados positivos. Apenas a inicios de octubre, el funcionario ya había elogiado el trabajo conjunto tras la detención en México del presunto líder del Tren de Aragua, destacando que “esto es bueno para la gente mexicana”.

La incautación forma parte de los esfuerzos de ambos gobiernos para frenar el tráfico de armas, un problema que ha sido punto clave en la agenda de seguridad bilateral y que, según autoridades estadounidenses, continúa alimentando la violencia del crimen organizado en México.