EUA ha repatriado a 109 mil mexicanos desde la llegada de Trump

La presidente Sheinbaum aclaró, no obstante, que este número no incluye a todos los mexicanos que han decidido volver por su cuenta o entran por otras vía

Estados Unidos ha repatriado a 109,000 mexicanos desde el pasado 20 de enero, fecha en la que se inició la segunda Administración del presidente estadounidense Donald Trump, quien ha impulsado el endurecimiento de las políticas migratorias, según informó este jueves el Gobierno de México.

Durante su conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum, dio a conocer esta cifra la cual, dijo, está basada en las cartas de repatriación, documento obligatorio que emite la autoridad migratoria al regresar un connacional.

La jefe de Estado de México aclaró, no obstante, que este número no incluye a todos los mexicanos que han decidido volver por su cuenta o entran por otras vías.

Sheinbaum también explicó que aunque se habla de millones de cruces fronterizos, los datos verificados muestran una disminución en el número de repatriaciones en comparación con administraciones anteriores.

“El mayor momento fue con el expresidente Bill Clinton (1993-2001). Llegaron a entrar a México 1,1 millones de mexicanos en un año”, puntualizó.

La mandataria recordó que en diciembre de 2023 hubo hasta 15.000 encuentros fronterizos diarios; y precisó que actualmente este número está entre 200 y 300, “y muchos no son mexicanos”.

En agosto pasado, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México anunció una disminución del 91 % en el flujo migratorio en la frontera con Estados Unidos, desde el 1 de octubre de 2024, cuando comenzó el Gobierno de Sheinbaum.

Cifras oficiales apuntan que 82.049 mexicanos han sido repatriados en los últimos seis meses.