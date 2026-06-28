EUA dona vehículos a Sonora para vigilancia fronteriza

Estados Unidos entregó 26 camionetas y 8 vehículos todo terreno a la Unidad Fronteriza de Sonora para reforzar la seguridad en la frontera

La Embajada de Estados Unidos en México informó sobre la entrega de 26 camionetas operativas y ocho vehículos todo terreno (ATVs) a la División de Operaciones Fronterizas de Sonora, como parte de los esfuerzos de cooperación bilateral en materia de seguridad fronteriza.

La representación diplomática, encabezada por Ronald Johnson, destacó que el equipamiento fue otorgado a la Unidad Fronteriza de Sonora, considerada la primera unidad estatal de patrulla fronteriza en México, con el objetivo de fortalecer sus capacidades operativas.

A través de redes sociales, la embajada resaltó la importancia de la colaboración entre ambos países en temas de seguridad, bajo el mensaje de “Seguridad Fronteriza”.

🚨Estados Unidos 🇺🇸 entregó hoy 26 camionetas y 8 ATVs a la División de Operaciones Fronterizas de Sonora 🇲🇽 — la primera unidad estatal de patrulla fronteriza en México. #SeguridadFronteriza #INLMéxico pic.twitter.com/88INi1R1P2 — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) June 25, 2026

Refuerzan cooperación en materia de seguridad

Por su parte, el Consulado de Estados Unidos en Hermosillo señaló que la donación refrenda el compromiso del gobierno del presidente Donald Trump con la seguridad compartida y el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la vigilancia fronteriza.

La representación consular indicó que la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de Estados Unidos (INL) ha respaldado el desarrollo de la Unidad Fronteriza de Sonora mediante programas de capacitación especializada, equipamiento e institucionalización.

Asimismo, destacó que 60 de los 83 agentes que integran la corporación han recibido entrenamiento conjunto con la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en los sectores de Tucson y Yuma.

Resultados contra delitos transfronterizos

De acuerdo con el consulado estadounidense, la unidad ha obtenido resultados en acciones relacionadas con el combate al tráfico de fentanilo, el tráfico de personas, el tráfico de armas y otras actividades ilícitas que afectan la región fronteriza.

La ceremonia oficial de entrega se llevó a cabo el jueves y estuvo dirigida a la División de Operaciones Fronterizas de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Estado de Sonora.

Las autoridades estadounidenses señalaron que la transferencia de los vehículos busca fortalecer las capacidades de respuesta y vigilancia de esta corporación especializada en la seguridad de la frontera entre México y Estados Unidos.