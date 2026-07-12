EUA destaca decomisos tras reclamo por tráfico de armas

El embajador Ronald Johnson informó sobre decomisos y arrestos por tráfico de armas, tras el llamado de Claudia Sheinbaum a reforzar el control fronterizo

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, informó que las autoridades estadounidenses han reforzado las acciones para combatir el tráfico ilegal de armas, un día después de que la presidenta Claudia Sheinbaum solicitara mayores esfuerzos para impedir que el armamento llegue a territorio mexicano.

A través de sus redes sociales, el diplomático señaló que durante la administración del presidente Donald Trump se han confiscado 50 mil armas de fuego, asegurado 2.9 millones de cartuchos y realizado más de 10 mil arrestos relacionados con el tráfico ilegal de armamento.

Johnson afirmó que las acciones forman parte del trabajo conjunto entre ambos gobiernos para fortalecer la seguridad en la región.

"Bajo el liderazgo de Donald Trump y de la presidenta Claudia Sheinbaum, nuestros países continúan trabajando juntos para hacer que ambas naciones sean más seguras", expresó el embajador.

The Trump Administration is delivering results to dismantle the cartels and stop illegal firearms trafficking: nearly 50,000 firearms seized, almost 2.9 million rounds of ammunition seized, and more than 10,000 arrests linked to firearms trafficking. Under the leadership of… pic.twitter.com/gkepZ6SOvg — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) July 10, 2026

Sheinbaum pidió frenar el flujo de armas

La publicación del diplomático se produjo un día después de que la presidenta Claudia Sheinbaum, durante un evento del programa "Sí al desarme, sí a la paz", solicitara a Estados Unidos intensificar las medidas para detener el tráfico de armas hacia México.

La mandataria sostuvo que el combate a la violencia requiere una estrategia coordinada entre ambos países y destacó que México mantiene acciones permanentes para impedir el ingreso de drogas a territorio estadounidense, por lo que pidió reciprocidad para frenar el paso de armamento.

Durante su mensaje, Sheinbaum señaló que el 75% de las armas decomisadas o entregadas en México tienen su origen en Estados Unidos, cifra que, afirmó, refleja el impacto que el tráfico ilegal de armamento tiene en la violencia vinculada con la delincuencia organizada.