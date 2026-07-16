EUA designa como terroristas al Cártel de Juárez y Los Viagras

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó al Cártel de Juárez y a Los Viagras como organizaciones terroristas extranjeras y transnacionales

El Departamento del Tesoro anunció la designación del Cártel de Juárez y de Los Viagras como organizaciones terroristas extranjeras y transnacionales, una clasificación que endurece las sanciones financieras y legales en su contra.

La medida fue publicada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) dentro de las actualizaciones recientes de su registro de sanciones, donde ambos grupos fueron reclasificados bajo la categoría de organizaciones terroristas transnacionales.

Hasta ahora, las dos organizaciones aparecían sancionadas bajo la Orden Ejecutiva 14059, utilizada para combatir a personas y estructuras vinculadas al tráfico internacional de drogas.

Con la nueva actualización, el Cártel de Juárez y Los Viagras pasan a formar parte de una categoría más severa, utilizada por Estados Unidos para organizaciones consideradas una amenaza para su seguridad nacional y sus intereses estratégicos.

La modificación también fue incorporada a los perfiles oficiales de ambas agrupaciones dentro de la base de datos de la OFAC.

Los nombres con los que son identificados

Dentro de la actualización, las autoridades estadounidenses incluyeron diversos alias asociados a cada organización.

El Cártel de Juárez aparece relacionado con nombres como:

La Línea

Barrio Azteca

Vicente Carrillo Fuentes Organization

Carrillo Fuentes Drug Trafficking Organization

VCFO

Mientras que Los Viagras son identificados también como:

Los Viagras Cartel

Cártel de Los Viagras

Los Blancos de Troya

¿Qué implica la designación?

De acuerdo con el Departamento de Estado, una Organización Terrorista Extranjera es aquella que opera fuera de Estados Unidos y que, tras una evaluación legal y de inteligencia, es considerada una amenaza para la seguridad estadounidense.

La designación permite ampliar las herramientas legales para combatir a estos grupos, limitar sus fuentes de financiamiento y restringir sus operaciones internacionales.

Las autoridades estadounidenses señalan que durante el proceso no sólo se analizan acciones violentas ya cometidas, sino también la capacidad de la organización para planear o ejecutar futuros actos considerados una amenaza.

Bloqueo de activos y restricciones financieras

Una de las principales consecuencias de esta clasificación es el congelamiento de bienes, cuentas e intereses financieros que las organizaciones puedan tener dentro de Estados Unidos o bajo control de ciudadanos y empresas estadounidenses.

Además, queda prohibido que personas físicas o morales en territorio estadounidense realicen transacciones comerciales o financieras con cualquiera de los grupos incluidos en la lista.

Las restricciones también fortalecen las investigaciones de agencias federales y facilitan la colaboración con gobiernos extranjeros en acciones de combate al terrorismo y al crimen organizado.

El Departamento del Tesoro considera que dicha medida permitirá aumentar el aislamiento financiero de ambas organizaciones y reducir su capacidad operativa más allá de las fronteras mexicanas.