EUA celebra captura de líder del Tren de Aragua en CDMX

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, celebró la detención de Nelson Arturo “N”, líder del Tren de Aragua en México

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, celebró la detención de Nelson Arturo “N”, líder del Tren de Aragua en México, ocurrida en Ciudad de México.

A través de su cuenta en X, el diplomático respondió al anuncio hecho por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana capitalino:

“¡Felicidades! Saludos a su equipo. Esto es bueno para la gente mexicana”.

Nelson Arturo Echezuria Alcántara, alias “Nelson”, considerado el principal operador en México de la organización delictiva trasnacional venezolana, fue capturado junto con dos de sus colaboradores directos.

Autoridades federales detallaron que los detenidos tienen órdenes de aprehensión por trata de personas y delincuencia organizada; además, “Nelson” cuenta con una orden vigente por delitos contra la salud y asociación delictuosa.

La investigación permitió ubicarlo tras seguir sus movimientos en varios estados y alcaldías de la capital. Finalmente, fue detenido durante recorridos de seguridad, acompañado de Lucas Alberto “N”, su presunto brazo derecho, y Marcos Gabriel “N”.

Durante la detención se aseguraron 92 dosis de marihuana, 44 de cristal, 18 de piedra, dos teléfonos celulares y dinero en efectivo. Los tres hombres fueron informados de sus derechos constitucionales y puestos a disposición del Ministerio Público.

En el operativo participaron agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa Nacional, Marina, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional y corporaciones de la Ciudad de México.

La captura se enmarca en los esfuerzos conjuntos entre México y Estados Unidos para combatir el crimen organizado. Desde febrero y hasta el 22 de septiembre, en la Operación Frontera Norte se han detenido 7,482 personas y decomisado 98.3 toneladas de droga, incluidos 452.3 kilogramos de fentanilo.

Cabe recordar que en febrero pasado, el gobierno de Donald Trump designó como organizaciones terroristas a los principales cárteles mexicanos y al Tren de Aragua, así como a la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13).