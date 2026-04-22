EUA brinda apoyo a víctimas de ataque en Teotihuacán

Autoridades mexicanas han confirmado que entre los 13 extranjeros lesionados se encuentran al menos seis ciudadanos de Estados Unidos

El Gobierno de Estados Unidos confirmó que mantiene contacto y brinda asistencia consular a ciudadanos estadounidenses que resultaron heridos tras el tiroteo registrado en la zona arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México.

De acuerdo con el Departamento de Estado, la atención se proporciona directamente a los afectados, aunque por motivos de privacidad no se dieron a conocer detalles sobre su estado de salud o identidad.

Autoridades mexicanas han confirmado que entre los 13 extranjeros lesionados se encuentran al menos seis ciudadanos de Estados Unidos, quienes fueron alcanzados durante el ataque ocurrido el lunes en uno de los sitios turísticos más importantes del país.

Embajada de EUA expresa preocupación por el ataque

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, manifestó su preocupación y tristeza por los hechos, al señalar que el tiroteo dejó víctimas mortales y múltiples personas heridas, incluidos ciudadanos estadounidenses.

He seguido con profunda preocupación y tristeza el tiroteo ocurrido hoy en Teotihuacán, que resultó en la trágica pérdida de vidas y múltiples personas heridas, incluyendo a varios ciudadanos estadounidenses. Estamos listos para apoyar en lo que se requiera mientras las… — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) April 21, 2026

“He seguido con profunda preocupación y tristeza el tiroteo ocurrido hoy en Teotihuacán, que resultó en la trágica pérdida de vidas y múltiples personas heridas”, expresó el diplomático a través de redes sociales.

Asimismo, indicó que su país está dispuesto a colaborar con las autoridades mexicanas en el desarrollo de las investigaciones y reiteró sus condolencias a las familias afectadas.

Confirman que atacante actuó solo

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que el agresor, identificado como Julio César Jasso, actuó en solitario y posteriormente se quitó la vida tras perpetrar el ataque.

Las indagatorias apuntan a que su conducta pudo haber estado inspirada en hechos violentos internacionales, como el ataque ocurrido en Columbine, Estados Unidos, en 1999, considerado uno de los antecedentes más conocidos de este tipo de agresiones.

El ataque dejó como saldo la muerte de una turista canadiense, además de varios lesionados de distintas nacionalidades, lo que generó una reacción internacional inmediata.

Impacto en un sitio emblemático y turístico

El tiroteo representa un hecho sin precedentes en la Zona Arqueológica de Teotihuacán, considerada Patrimonio Mundial por la UNESCO y uno de los destinos más visitados de México.

Ubicado a unos 50 kilómetros de la Ciudad de México, el sitio forma parte de la oferta turística clave del país, especialmente en el contexto previo al Mundial de Fútbol 2026, que México organizará junto con Estados Unidos y Canadá.

Tras lo ocurrido, autoridades analizan posibles refuerzos en las medidas de seguridad para evitar incidentes similares, mientras continúan las investigaciones para esclarecer completamente los hechos.