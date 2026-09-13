EUA aplaude a México por combatir drones de los cárteles

El Comando Norte de EUA reconoció los esfuerzos de México para detectar y neutralizar drones usados por cárteles en el tráfico de drogas y personas

El Comando Norte de Estados Unidos (USNORTHCOM) reconoció este sábado 12 de septiembre de 2026 los esfuerzos de las autoridades mexicanas para enfrentar el uso de drones por parte de organizaciones criminales en la frontera compartida.

La institución estadounidense señaló que estos dispositivos son utilizados para facilitar actividades relacionadas con el contrabando de drogas y el tráfico de personas.

El Comando Norte difundió en redes sociales un mensaje del embajador estadounidense Ronald Johnson, en el que destacó la cooperación entre ambos países para hacer frente al uso criminal de drones.

“USNORTHCOM aplaude los esfuerzos de nuestros socios interinstitucionales y mexicanos en la adaptación y derrota de las operaciones de drones de los cárteles que facilitan el contrabando de drogas y el tráfico de personas”, señaló la institución.

USNORTHCOM applauds the efforts of our Interagency and Mexican partners in adapting to and defeating cartel drone operations that enable drug smuggling and human trafficking. Together we are strengthening the security of our shared border. @Defensamx1 https://t.co/HXEUpfNf12 — U.S. Northern Command (@USNorthernCmd) September 12, 2026 El mensaje agregó que la coordinación entre México y Estados Unidos busca fortalecer la seguridad a lo largo de la frontera que comparten ambos países. Operación High Eagle enfrenta el uso de drones Ronald Johnson explicó que las organizaciones criminales modifican sus métodos de operación, por lo que las autoridades estadounidenses y mexicanas buscan mantenerse por delante de estas nuevas amenazas. El embajador señaló que la Operación High Eagle permite a ambos países trabajar para detectar y desactivar drones empleados por criminales en actividades relacionadas con el tráfico de drogas y personas. Johnson destacó que las acciones se realizan mediante tecnología, innovación y operaciones coordinadas, con cada país actuando dentro de su propio territorio. México desplegó 800 militares en la frontera El secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, informó esta semana sobre el despliegue de 800 elementos militares y equipos especializados para inhibir drones. Los dispositivos utilizados por las fuerzas mexicanas tienen capacidad para interferir drones en un radio de hasta tres kilómetros. El operativo se desarrolla en la zona fronteriza entre Tijuana y San Diego, California, donde las autoridades han detectado el empleo de estos aparatos principalmente por parte de traficantes de migrantes. Trevilla Trejo explicó que la Operación “Águila Alta” contempla una franja de cinco kilómetros tomando como punto central la Mesa de Otay, además de una profundidad de 500 metros a cada lado de la frontera. “Estamos hablando de alrededor de 800 elementos que están patrullando”, detalló el secretario de la Defensa Nacional. La estrategia forma parte de la coordinación entre México y Estados Unidos para responder al uso de tecnología por parte de grupos criminales y reforzar la seguridad en la frontera común.