EUA acusa a padre e hijo de traficar más de 300 armas a México

Los hombres contrabandeaban las armas y artículos relacionados a cambio de un pago y lo habían hecho en múltiples ocasiones

Un padre y su hijo residentes de Alabama fueron acusados ​​de traficar más de 300 armas, junto con centenares de municiones y cargadores, tras ser detenidos en la frontera con México, anunció este martes el Departamento de Justicia.

Emilio Ramírez Cortés, de 48 años, ciudadano mexicano con residencia legal en Estados Unidos, y su hijo, Edgar Emilio Ramírez Díaz, fueron detenidos el pasado 23 de octubre en el puerto de Juárez-Lincoln en Laredo (Texas), según la denuncia.

La acusación alega que Ramírez Díaz conducía una Chevrolet Tahoe con placas de Alabama, seguido por su padre en una Chevrolet Silverado con placas mexicanas. Ambos vehículos remolcaban tráileres cerrados que llamaron la atención de las autoridades federales.

En una inspección, las autoridades encontraron paredes falsas en ambos remolques, donde transportaban en total 300 rifles y pistolas, así como municiones y cargadores de diversos calibres.

Según los documentos judiciales, los hombres contrabandeaban las armas y artículos relacionados a cambio de un pago y lo habían hecho en múltiples ocasiones.

Ambos están acusados ​​de varios cargos relacionados con el contrabando de armas de fuego, municiones, cargadores y otros accesorios para armas de fuego, así como de tráfico de armas.

“Interrumpir el flujo ilegal de armas hacia México es clave en nuestro enfoque integral para desmantelar los carteles”, dijo en un comunicado la fiscal de EUA, Pam Bondi.

Una audiencia en el caso está programada para el 31 de octubre.