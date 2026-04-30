EUA acusa a gobernador de Sinaloa por narcotráfico

Se señaló que mandatario estatal y nueve funcionarios se encuentran asociados con una reconocida organización criminal oriunda de Sinaloa

El Gobierno de Estados Unidos presentó este miércoles una acusación en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios más por delitos relacionados con el narcotráfico.

De acuerdo con la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, tanto el gobernador como el resto de los funcionarios realizaron diversos actos delitivos relacionados con armas de fuego y narcotráfico, así como la facilitación del transporte de drogas como fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina con dirección a Estados Unidos.

En la lista se encuentran los siguientes funcionarios:

Enrique Inzunza Cázarez.

Enrique Díaz Vega.

Dámaso Castro Zaavedra.

Marco Antonio Almanza Avilés.

Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”.

Gerardo Mérida Sánchez.

José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”.

Juan de Dios Gámez Mendívil.

Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”.

También se señaló que los acusados se encuentran asociados con una reconocida organización criminal oriunda de Sinaloa.

"El Cártel de Sinaloa es una organización criminal despiadada que ha inundado esta comunidad con drogas peligrosas durante décadas”, declaró el fiscal federal Jay Clayton. “Como lo revela la acusación, el Cártel de Sinaloa y otras organizaciones de narcotráfico similares no operarían con tanta libertad ni éxito sin políticos y funcionarios policiales corruptos a sueldo. El apoyo de funcionarios extranjeros corruptos al tráfico mortal de drogas debe terminar. Que estas acusaciones envíen un mensaje claro a todos los funcionarios del mundo que colaboran con narcotraficantes: sin importar su cargo o posición, estamos comprometidos a llevarlos ante la justicia”.

También se señala de cometer presuntos sobornos de altas sumas de dinero.

"Los acusados ​​desempeñaron diversas funciones esenciales para el Cártel: entre otras cosas, presuntamente protegieron a los líderes del Cártel de la investigación, el arresto y el enjuiciamiento; proporcionaron información confidencial de las fuerzas del orden y del ejército a miembros del Cártel y narcotraficantes aliados para facilitar las actividades delictivas del Cártel"

Además, se señaló que los acusados habrían participado directamente en la campaña de violencia y represalias.