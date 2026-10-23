EUA acusa a 'El Tanque' de narcotráfico y porte de armas

Un jurado federal de Estados Unidos acusó formalmente a Iván "N", por tenencia de arma de fuego relacionada con el narco y el tráfico de metanfetamina y cocaína

Un jurado federal de Estados Unidos formuló este jueves una acusación formal contra Iván "N", también conocido como 'El Tanque', quien es presuntamente un alto mando del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Se le acusa de cometer delitos relacionados con la tenencia de un arma de fuego relacionada con el narcotráfico y el tráfico de metanfetamina y cocaína.

El 6 de octubre, las Fuerzas de Seguridad mexicanas informaron sobre la captura, el día anterior, de un individuo que se creía próximo al fallecido jefe del narcotráfico Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como "El Mencho".

Asimismo, señalaron que era el líder de la región del CJNG con operaciones en Puebla, Tabasco, Oaxaca y Veracruz, y fue apresado en Zapopan, una ciudad de la zona metropolitana de Guadalajara.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México comunicó el jueves pasado que el Departamento de Justicia estadounidense había acusado a alguien, y aclaró que "en caso de ser hallado culpable, podría tener una condena mínima de 40 años en prisión y hasta dos cadenas perpetuas seguidas".

Rememoró que Cazarín Molina fue apresado el 5 de octubre del año pasado en Zapopan, Jalisco, a través de una operación conjunta entre la Guardia Nacional, la Secretaría de Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y con el apoyo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y los agentes de la Fiscalía General de la República (FGR).

La SSPC indicó que 'El Tanque' está relacionado con crímenes como la extorsión, el homicidio, el robo de hidrocarburos, la privación ilegal de libertad y el blanqueo de dinero en México.

Además, está vinculado con crímenes como el tráfico de armas y drogas, el lavado de dinero y la sustracción de vehículos y mercancías.

Asimismo, el Gobierno de México lo relaciona con la ofensiva del 1 de mayo de 2015 contra un helicóptero Cougar, que pertenecía a la Fuerza Aérea Mexicana y formaba parte de la Operación Jalisco. Esta acción causó el fallecimiento de una agente federal y ocho miembros del ejército.

La aeronave fue atacada mientras estaba involucrada en la operación federal contra el crimen organizado en Jalisco. Uno de los episodios más severos en la historia del narcotráfico contra las Fuerzas Armadas de México fue el ataque.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense, que lo identificó como un miembro de alto rango del CJNG que informaba directamente a 'El Mencho' y formaba parte de su círculo íntimo, había sancionado a Cazarín Molina en septiembre de 2024.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo señaló, en aquel momento, como el responsable de una red de robo de combustible que supuestamente producía alrededor de decenas de millones de dólares al año a través de tomas clandestinas en los ductos de la empresa petrolera estatal Pemex.