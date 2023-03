EUA a AMLO: Nosotros no escondemos nuestros problemas

Foto: EFE

El Departamento de Estado de EUA respondió al presidente Andrés Manuel que el Gobierno estadounidense no esconde 'los problemas debajo de la alfombra'.

Por: EFE

Marzo 21, 2023, 18:03

El Departamento de Estado de Estados Unidos. defendió este martes su informe anual de derechos humanos en el mundo tras las críticas recibidas por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, a quien respondió que el Gobierno estadounidense no esconde 'los problemas debajo de la alfombra'.

El viceportavoz del Departamento de Estado, Vedant Patel, se expresó así en una rueda de prensa después de que López Obrador acusara a Estados Unidos de mentir y de creerse 'el Gobierno del mundo' con ese informe.

'Nosotros nunca hemos dicho que seamos el Gobierno del mundo ni nada de este tipo', respondió Patel, quien recordó que el Departamento de Estado está obligado a elaborar cada año este documento para el Congreso estadounidense.

El viceportavoz afirmó que 'la participación de miembros de la Policía, del Ejército y de otras instituciones en serios actos de corrupción y en asesinatos arbitrarios suponen un reto para México y por eso aparece en el informe'.

'Nosotros nunca hemos insinuado que no tengamos nuestros propios retos internos', prosiguió Patel, quien sin embargo subrayó que Washington no intenta 'esconderlos debajo de la alfombra'.

El funcionario reivindicó que Estados Unidos 'ha trabajado durante décadas para fortalecer el respeto de los derechos humanos', una tarea que forma parte de 'los valores estadounidenses'.

En el informe de 2022 publicado el lunes, Estados Unidos expresa preocupación por la alta impunidad en México, por la participación de autoridades en crímenes y por los señalamientos de López Obrador contra periodistas y activistas.

'No es cierto, están mintiendo, es pura politiquería, con todo respeto. Es que es su naturaleza, no quieren abandonar la Doctrina Monroe y antes el llamado Destino Manifiesto, no quieren cambiar, entonces se creen el Gobierno del mundo', respondió el mandatario mexicano este martes.

López Obrador dijo que en el Departamento de Estado son unos 'mentirosos' y destacó el caso del fundador de Wikileaks, Julian Assange, buscado en Estados Unidos por revelar información confidencial.

'Oye, ¿por qué no liberas a Assange si estás hablando de periodismo y de libertad?', manifestó.

López Obrador también reaccionó al reporte de que los esfuerzos de México contra el narcotráfico dieron 'resultados limitados'.

Desde la Casa Blanca, la portavoz del Gobierno estadounidense, Karin Jean-Pierre, apuntó en su rueda de prensa diaria que el problema del tráfico ilegal de fentanilo no es solo un problema de EE.UU., sino que es 'global' y afecta a otros lugares como México.

Apuntó que su país ve 'vital' la relación con la nación vecina y recordó que el presidente Joe Biden visitó en enero México para reunirse con López Obrador y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau.

'Fue una cumbre muy buena, con buenas conversaciones bilaterales cuando tuvieron la oportunidad durante la cumbre, por lo que vamos a intentar y continuar haciendo crecer esa relación', aseguró Jean-Pierre.

El informe anual de derechos humanos en el mundo del Departamento de Estado sirve de guía al Congreso estadounidense para determinar la ayuda exterior que se concede a cada nación.