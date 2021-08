Estudiante desata polémica porque no le dijeron "compañere"

Una chica identificada como género no binario rompió en llanto cuando en clase le dijeron "compañera"

Por: Patricia Hernández Agüero

agosto, 25, 2021 15:05

Cabe destacar que muchas personas son respetuosas de los diferentes tipos de orientación sexual de las personas, sin embargo, ante la presencia de nuevas vertientes de género, ya sea por desconocimiento o por falta de costumbre, algunas personas cometen "errores" que se pueden confundir con la falta de inclusión.

Tal fue el caso de una joven, que se identifica como una persona no binaria, la cual "explotó" contra su compañero de clase, después de que este se refirió a ella como "compañera" y no como "compañere".

"No soy tu compañera, soy tu compañere", le reclamó la joven mientras rompe en llanto.

Por su parte, el otro estudiante se disculpó y corrigió su "error" y le llamó compañere a la joven para continuar con su ponencia vía Zoom sobre el huracán que azotó Xalapa, Veracruz.

El video rápidamente se viralizo generando reacciones encontradas, por un lado estaban quienes criticaban y se burlaban de la joven por su reacción, para muchos exagerada, pero otros más apoyaron a la chica y pidieron respeto para las personas sin importar su orientación sexual.

¿Qué significa ser una persona no binaria?

Las personas no binarias pueden identificarse tanto hombre como mujer, como ninguno o como un género intermedio.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) considera que "las personas no binarias son aquellas que no se identifican única o completamente como hombres, es decir, que trascienden o no están incluidas dentro del binario mujer/hombre".

Elliot Page se identifica como género no-binario

¿Porqué reaccionó de esa menera?

Andra Escamilla es la joven que rompe en llanto durante una clase virtual y habló para el sitio web Cultura Colectiva News sobre lo ocurrido ese día.

Andra Escamilla es estudiante de la carrera de Arte Digital del Tecnológico de Monterrey, es integrante de la comunidad LGBT+ y dijo identificarse como trigénero (aquellas que, además de sentirse identificadas con los géneros masculino y femenino, también perciben un tercer género, que puede ser el nulo o una combinación entre cualquiera de los tres).

Explicó que a a lo largo de tres semestres ha intentado ser una persona abierta con sus compañeros, pero el día de la clase tuvo un "colapso mental" y por ello rompió en llanto.

Asegura que no es fácil estudiar cuando eres una persona no binaria porque tienes que afrontar mucha discriminación, y que te hablen con un pronombre que no es el tuyo.

Joven es víctima de ciberbullying

Andra refirió que la persona que grabó el momento y lo difundió en Tik Tok para después extenderse a otras redes sociales, no es un compañero de clase.

Denunció que tras viralizarse el video ha sido víctima de discriminación, ciberbullying e invisibilización en redes sociales.

Por su parte, el joven que sí aparece en el video Maximiliano Carvajal y a quien le reclamó por no llamarle "compañere", también ya se disculpó y que incluso publicó un video en sus redes sociales pidiendo que detuvieran el ciberbullying contra Andra.

También pidió a los influencers que detengan su discurso de odio conta la comunidad LGBT+, tal como lo hizo Chumel Torres.

Tomará acciones legales

Andra señaló que analiza tomar acciones legales contra quien resulte responsable, pues algunas personas han intentado acceder a sus datos personales para continuar con el ciberbullyng.

"Creo que podríamos denunciar a la o las persones que decidieron filtrar mi información personal, entre ellos mi Clave Única de Registro de Población (CURP) para vulnerar su seguridad", dijo y continuó: "Me llenaron en todas mis redes de burlas, y tuve que básicamente tomar acciones, porque he leído comentarios transfóbicos", señaló Andra en entrevista para Cultura Colectiva.

