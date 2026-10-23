Estudiante del Tecnológico del ISTMO pierde la vida tras ataque

La muerte del universitario se suma a otros hechos de violencia registrados durante los últimos días en distintos puntos del municipio

Denilson Arodis Mijangos Chávez, estudiante del Instituto Tecnológico del Istmo, fue asesinado a balazos la noche del martes 20 de octubre en un parque de la colonia 19 de Mayo, en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. El ataque movilizó a corporaciones de seguridad y provocó expresiones de duelo en su comunidad universitaria.

Los primeros reportes sitúan la agresión alrededor de las 21:00 horas, cuando el joven se encontraba acompañado de otras personas. Hombres armados llegaron al lugar y dispararon contra él, para después escapar presuntamente en una motocicleta.

Al sitio acudieron paramédicos, quienes lo encontraron sin vida. Hasta la información disponible, no se ha confirmado públicamente el móvil del homicidio ni se han anunciado detenciones relacionadas con el caso.

Tecnológico del Istmo lamenta la muerte de su estudiante

El Instituto Tecnológico del Istmo publicó un mensaje de condolencias en el que identificó al alumno por su nombre completo y expresó su pesar por el fallecimiento.

Denilson cursaba Ingeniería Ferroviaria. La confirmación de su pertenencia al plantel permitió establecer su identidad académica, mientras las circunstancias del ataque permanecen sujetas a investigación.

Resguardan el lugar del ataque en la colonia 19 de Mayo

La agresión ocurrió en un sector conocido también como la “colonia de los maestros”, en la Octava Sección Cheguigo. Elementos de la Marina, Policía Estatal y Fiscalía de Oaxaca acudieron a la zona para resguardar el sitio y realizar las diligencias correspondientes.

Las versiones iniciales describen una agresión dirigida contra el estudiante; sin embargo, esa circunstancia deberá ser determinada por las autoridades ministeriales. No se ha difundido una explicación oficial sobre los motivos del ataque o la identidad de quienes participaron.

Homicidio ocurre durante una sucesión de ataques en Juchitán

La muerte del universitario se suma a otros hechos de violencia registrados durante los últimos días en distintos puntos del municipio, entre ellos agresiones contra conductores de mototaxi y un trabajador municipal.

La sucesión de crímenes ha generado reclamos para reforzar la seguridad. Por ahora, no existe información pública que permita establecer una relación entre esos ataques y el asesinato de Denilson.