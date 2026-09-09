Estudiante de Odontología pierde la vida tras ataque en Morelos

El homicidio ocurre en un contexto de violencia persistente en Morelos, entidad que registró 512 homicidios dolosos entre enero y julio de 2026

Un estudiante de Odontología fue asesinado a balazos mientras se dirigía a su escuela la mañana de este martes 8 de septiembre, en el municipio de Jiutepec en el estado de Morelos.

La víctima cursaba sus estudios en el Centro Educativo de Humanidades y circulaba en un automóvil por la calle Iztaccíhuatl, en la colonia Lomas de Jiutepec, cuando fue interceptada por sujetos que viajaban en una motocicleta.

Estudiante perdió el control del automóvil tras el ataque

Los agresores dispararon contra el vehículo y posteriormente escaparon. Después de recibir los impactos, el joven perdió el control de la unidad y chocó de frente contra un vehículo del transporte público perteneciente a la Ruta 18.

El ataque y la colisión provocaron la movilización de policías y servicios de emergencia. Paramédicos revisaron al estudiante, pero confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

La zona fue acordonada para evitar la alteración de los indicios, mientras personal especializado realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Fiscalía investiga el móvil del homicidio

Hasta el momento no se reportan personas detenidas y las autoridades tampoco han establecido el motivo del ataque. La investigación deberá determinar si los agresores siguieron previamente al estudiante o si lo interceptaron cuando transitaba por la colonia.

La identidad de la víctima no ha sido confirmada oficialmente. Aunque algunas publicaciones difundieron un posible nombre, este todavía no ha sido validado por la Fiscalía de Morelos ni por la institución educativa.

Las autoridades continuarán con el análisis de los indicios localizados en el automóvil y la zona del ataque, además de revisar posibles cámaras de seguridad para establecer la ruta utilizada por los responsables.

El homicidio ocurre en un contexto de violencia persistente en Morelos, entidad que registró 512 homicidios dolosos entre enero y julio de 2026. El asesinato del estudiante se mantiene bajo investigación y el móvil continúa sin ser esclarecido.