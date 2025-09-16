Estos son los días que Sheinbaum utilizará la banda presidencial

Esta representa su estatus como la presidenta de México y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, por lo que es utilizada únicamente en días muy específicos

La banda presidencial es probablemente el símbolo visible más importante de quien encabeza el Poder Ejecutivo de la nación, en el este caso, Claudia Sheinbaum Pardo, quien es la primera mujer en portarla.

Esta representa su estatus como la presidenta de México y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, por lo que es utilizada únicamente en días muy específicos dentro del ajetreado calendario de la mandataria.

El primero es cuando se hace el cambio de mando en el poder Ejecutivo, es decir, el 1 de octubre de cada seis años, cuando entra el nuevo presidente o, en este caso, presidenta.

Confección de banda presidencial para la primera mujer presidenta de México https://t.co/6KJRFH476J — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 15, 2025

La siguiente fecha es el 1 de septiembre de cada año, cuando el mandatario entrega su informe de gobierno ante el Congreso de la Unión. Ese mismo mes, pero el día 15, se porta durante la celebración del Grito de Independencia y generalmente también se porta durante el desfile militar del 16.

Finalmente, se porta cuando se reciben las cartas credenciales de embajadores o ministros en Palacio Nacional, pues también se trata de un evento oficial en el que se confiere un cargo que solo el Ejecutivo puede entregar.

Cabe señalar que se puede portar durante otras ceremonias solemnes, aunque se podría decir que "queda a consideración" de la presidenta.