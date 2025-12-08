Esto se sabe de explosión en Michoacán por supuesto coche bomba

La onda expansiva causó daños visibles en fachadas, ventanas y estructuras de edificios cercanos, así como en varios vehículos estacionados y comercios

La explosión de un vehículo sacudió al municipio de Coahuayana, en la costa de Michoacán, durante la mañana del sábado 6 de diciembre de 2025. En una zona céntrica, frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria y el Palacio Municipal, un carro estalló y provocó una escena de emergencia que se extendió por varias cuadras. De forma inmediata, habitantes, comerciantes y automovilistas quedaron sorprendidos por la magnitud de la onda expansiva y el sonido que retumbó en distintas colonias cercanas.

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, cinco personas perdieron la vida a consecuencia de la detonación. Dos de ellas se encontraban dentro del vehículo que estalló, mientras que tres más, integrantes de la corporación comunitaria, fallecieron cuando recibían atención médica de emergencia. Además, se confirmó que al menos 12 personas resultaron lesionadas, algunas con heridas de consideración que requirieron traslado inmediato a hospitales de mayor capacidad.

¿Dónde ocurrió la explosión en Coahuayana?

El hecho ocurrió sobre la calle Ignacio López Rayón, en la colonia Centro, justo frente a instalaciones oficiales de seguridad y gobierno. La onda expansiva causó daños visibles en fachadas, ventanas y estructuras de edificios cercanos, así como en varios vehículos estacionados y comercios de la zona. Incluso el Hospital Comunitario presentó afectaciones en su infraestructura, lo que obligó a realizar inspecciones para garantizar la seguridad de pacientes y personal médico.

Primeras líneas de investigación por delincuencia organizada

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación por delincuencia organizada, debido al uso de explosivos en contra de la corporación local. En las diligencias participan peritos del Centro Federal Pericial Forense y agentes de la Agencia de Investigación Criminal, quienes llevan a cabo análisis técnicos y levantamiento de indicios. También intervienen la FECOR, la FEMDO y la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas.

Ante el atentado por explosivos ocurrido frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria del Municipio de Coahuayana Michoacán, lamento la pérdida de vidas y las afectaciones sufridas por las personas que resultaron lesionadas y las familias de todos ellos, que ya están… — Ernestina Godoy Ramos (@ErnestinaGodoy_) December 7, 2025

En reportes preliminares, se atribuyó la agresión al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); sin embargo, hasta el momento ninguna autoridad ha confirmado de manera oficial la identidad de los responsables. Mandos de la Policía Comunitaria señalaron que durante los últimos cinco años la región ha sido blanco de ataques, emboscadas y amenazas, lo que mantiene una situación de tensión constante para las fuerzas de seguridad locales.

Refuerzan seguridad tras la explosión

El secretario de Gobierno de Michoacán, Raúl Zepeda, informó que autoridades estatales y federales activaron un operativo coordinado para asegurar el perímetro, recabar información y fortalecer la presencia institucional en el municipio. Como parte de estas acciones, se desplegó una fuerza de tarea integrada por 205 elementos de la Marina, quienes se sumaron al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

De acuerdo con el gobierno estatal, la presencia de las fuerzas federales ha permitido avanzar en la restauración del orden y en el inicio de las labores de búsqueda para dar con los presuntos responsables del ataque. Las labores incluyen patrullajes, puntos de revisión y recorridos en zonas consideradas de atención prioritaria.

Traslado aéreo de heridos a hospitales

Ante la gravedad de las lesiones, varias de las personas afectadas fueron trasladadas por aire a hospitales especializados. Desde Morelia despegaron helicópteros del gobierno estatal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Marina. En total se utilizaron cinco aeronaves, entre ellas tres MI-17, un Panther y un Black Hawk, equipadas con personal médico y de sanidad naval.

Asimismo, la Unidad Estatal de Protección Civil de Colima envió ambulancias para brindar apoyo en el traslado de pacientes, luego de una instrucción directa de la gobernadora Indira Vizcaíno. Las autoridades aseguraron que el seguimiento médico a los lesionados se mantendrá activo en los próximos días, mientras continúa la investigación para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.