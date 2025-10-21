Info 7 Logo
Esto pagarás el próximo año por cigarros, refrescos y gasolina

Por: Diana Leyva

21 Octubre 2025, 07:00

Ante las reformas a la Ley de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, se anunciaron aumentos a productos y servicios que no son considerados básicos

Cigarros, refrescos, museos y videojuegos, son algunos de los artículos y servicios cuyos precios sufrirán de un aumento a partir del 2026, ante la propuesta establecida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

De acuerdo a lo establecido en las modificaciones realizadas en el artículo 2, de la fracción I, los productos con azúcar aumentarán $3.80 pesos por litro; bebidas endulzadas con edulcorantes $1.50 pesos por litro; paquete de cigarros aumentará 30% sobre su precio, mientras que los videojuegos con contenido violento tendrán un impuesto especial del 8% y los precios en las casas de apuestas digitales ascenderán un 50%.

¿Cómo interpretamos dichos aumentos?

De acuerdo con la legislación para la aportación y regulación del consumo, se tendría que multiplicar el porcentaje de aumento sobre el precio del producto, para después sumarlo al precio original.

Por ejemplo, en un caso hipotético, si un paquete de cigarros cuesta $80 pesos, el procedimiento sería el siguiente:

Captura de pantalla 2025-10-20 170107.png

Al final, el precio del paquete de cigarros sería de $104 pesos.

istockphoto-869862874-612x612.jpg

Otro ejemplo sería con las bebidas endulzadas con edulcorantes, como el refresco. Si el costo de una botella de 2.5 litros es de $50 pesos, se realizaría el siguiente procedimiento:

Captura de pantalla 2025-10-20 170932.png

Al final, el precio de la botella de refresco de 2.5 litros sería de $53.75 pesos

Historia de Instagram Horario de Barbería Fotográfico Negro Marrón (1).png

Otros productos con aumento de impuesto

Entre los productos que sufrirán dicho aumento se encuentran:

  • Botanas
  • Bebidas con graduación alcohólica, incluida la cerveza.
  • Gasolina
  • Postres 
  • Cremas de cacahuate
  • Helados

Mientras que los servicios son:

  • Mediación
  • Agencia
  • Representación
  • Apuestas y sorteos
  • Telecomunicaciones

De acuerdo con lo dicho por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, todo lo aportado con base a estos impuestos será destinado a la Secretaría de Salud para tratar padecimientos como diabetes e hipertensión.

