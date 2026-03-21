Estímulo fiscal a gasolina vuelve en México tras alza global

La reactivación del estímulo se da en un contexto marcado por el incremento en los precios del crudo derivado de tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

El Gobierno de México reactivó el estímulo fiscal al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a gasolinas y diésel, como respuesta al aumento en los precios internacionales del petróleo, una medida que no se aplicaba desde hace varios meses.

De acuerdo con lo publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el apoyo estará vigente del 21 al 27 de marzo de 2026, periodo en el que el Estado absorberá una parte del impuesto para evitar incrementos abruptos en los precios al consumidor.

Porcentajes del estímulo y reducción por litro

Los estímulos fiscales establecidos para esta semana son los siguientes:

Gasolina Magna: 24.08%, equivalente a una reducción aproximada de 1.61 pesos por litro.

Gasolina Premium: 7.47%, equivalente a cerca de 0.42 pesos por litro.

Diésel: 61.80%, lo que representa un apoyo de aproximadamente 4.55 pesos por litro.

Con este esquema, los consumidores pagan menos IEPS por cada litro de combustible, lo que contribuye a contener el impacto de los precios internacionales.

Alza del petróleo impulsa la medida

La reactivación del estímulo se da en un contexto de volatilidad global, marcado por el incremento en los precios del crudo derivado de tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

En los últimos días, el petróleo Brent ha superado los 112 dólares por barril, mientras que el WTI se ubica cerca de los 98 dólares, niveles que no se observaban desde hace meses y que presionan directamente el costo de los combustibles.

Cambio en la política tras meses sin subsidio

Esta decisión representa un giro en la política fiscal reciente, ya que desde abril de 2025 no se aplicaban estímulos a la gasolina Magna, mientras que la Premium permanecía sin apoyo desde octubre de 2023.

La medida refleja la necesidad de intervenir ante un entorno internacional adverso, luego de un periodo en el que los precios se habían mantenido relativamente estables.

Impacto en precios e inflación

El objetivo principal del estímulo es evitar incrementos bruscos en los combustibles, lo que podría generar efectos en cadena sobre el costo del transporte, los alimentos y diversos servicios.

Además, la estrategia busca contener presiones inflacionarias, en un contexto donde el encarecimiento energético puede afectar directamente el poder adquisitivo de la población.

Presión para las finanzas públicas

Si bien el estímulo beneficia a los consumidores, también implica una menor recaudación para el gobierno federal, al dejar de percibir parte del IEPS.

No obstante, especialistas señalan que esta medida es utilizada como mecanismo de contención económica, especialmente en momentos de alta volatilidad internacional.

Escenario dependerá del mercado internacional

El comportamiento del estímulo fiscal dependerá de la evolución de los precios del petróleo, el tipo de cambio y el entorno geopolítico global.

En caso de que continúe la presión en los mercados energéticos, no se descarta que el gobierno ajuste o amplíe los apoyos en las próximas semanas.