Este es el origen del pozole, el platillo para las fiestas

El pozole, uno de los platillos más emblemáticos y representativos de la gastronomía mexicana, tiene un origen ancestral que combina misticismo, rituales prehispánicos y una profunda transformación cultural tras la llegada de los españoles.

Proveniente del náhuatl pozolli, que significa "espumoso" o "hervido", esto en referencia a la forma en que los granos de maíz cacahuazintle se abren como flores al cocerse.

Este alimento era consumido originalmente por los pueblos mexicas durante ceremonias de gran relevancia religiosa, principalmente dedicadas al dios Xipe Tótec.

Elementos clave de su evolución histórica

En la época prehispánica, el pozole no era un platillo cotidiano. Se preparaba en ocasiones solemnes y, de acuerdo con las crónicas de fray Bernardino de Sahagún, la carne utilizada pertenecía a los guerreros capturados en batalla.

El ingrediente central era el maíz cacahuazintle, sometido al proceso de nixtamalización (cocción con agua y cal), considerado un regalo divino y base de la cosmovisión mesoamericana.

Tras la conquista, el platillo sufrió un sincretismo culinario. Se sustituyó la carne de los rituales por carne de cerdo o pollo traída de Europa, agregando ingredientes como el orégano, la cebolla, el radis y los chiles secos.

Con el paso de los siglos, la receta se adaptó a las distintas regiones del país, dando lugar a variantes emblemáticas como el pozole blanco (típico de Guerrero), el rojo (característico de Jalisco) y el verde (preparado con pepita de calabaza y tomate).

Hoy en día, el pozole ha dejado atrás su carácter místico para convertirse en el centro de las celebraciones patrias y familiares en todo México.