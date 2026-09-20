Este es el origen de Protección Civil en México

Ante cualquier emergencia o desastre, la misión de salvar vidas, salvaguardar la integridad y proteger el patrimonio de las familias en México recae en la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

Integrada actualmente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y en estrecha colaboración con las 32 unidades estatales, la institución impulsa hoy una verdadera cultura de la prevención.

Sin embargo, el modelo actual de gestión integral de riesgos no surgió de la noche a la mañana, sino a través de un largo proceso histórico forjado tras los acontecimientos y contingencias más severos que ha enfrentado el país.

Sus primeros pasos

El camino hacia un sistema organizado comenzó a mediados del siglo pasado, impulsado principalmente por el impacto de fenómenos hidrometeorológicos.

En 1955, tras el embate del huracán "Hilda" en Tampico y Ciudad Madero, Tamaulipas, se creó el Plan de Auxilio a la Población Civil. Más tarde, los graves daños causados en más de mil edificios por el sismo de 1957 motivaron la creación del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes en 1960.

La respuesta militar ante desastres también cobró forma en 1966, cuando las severas inundaciones provocadas por el huracán "Inés" en Veracruz y Tamaulipas llevaron al Ejército Mexicano a implementar el Plan DN-III-E, mecanismo que continúa vigente hasta el día de hoy.

Cada día más profesional

En 1970 se formó la primera Brigada de Rescate y Salvamento, y para 1972, un fuerte incendio en las alcaldías de Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco propició la creación de la Comisión Permanente de Auxilio para optimizar la capacidad de reacción.

A la par, el contexto internacional comenzó a incidir en el marco local: México se adhirió a las convenciones internacionales en la materia en 1979 y ratificó el Protocolo II de los Convenios de Ginebra en 1982, este último motivado por la devastadora erupción del volcán Chichonal, evento que dejó al descubierto la vulnerabilidad del país ante desastres naturales.

Sus mayores pruebas

Pese a los avances teóricos y a la instauración del Sistema de Protección y Restablecimiento (SIPROR) en el entonces Distrito Federal durante 1981, la falta de protocolos de protección civil consolidados mostró su lado más trágico en 1984, cuando la explosión de depósitos de gas en San Juan Ixhuatepec provocó cuantiosas pérdidas humanas y materiales en una zona densamente poblada.

El punto de inflexión definitivo ocurrió al año siguiente. Los devastadores terremotos del 19 y 20 de septiembre de 1985 cobraron la vida de más de 3,000 personas y desplazaron a cerca de un millón de habitantes.

La respuesta ciudadana fue el catalizador para que en 1986 el Gobierno Federal creara formalmente el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), articulando por primera vez los esfuerzos del Estado y la sociedad para prevenir y atender emergencias.

Con el paso de los años, las estructuras operativas y normativas continuaron adaptándose.

En 2001 los esquemas de auxilio existentes quedaron unificados en el Plan Marina, mientras que en 2012 se dio un paso clave al crear el Consejo Nacional de Protección Civil, órgano rector encargado de definir programas transversales y fijar las directrices de política preventiva en todo el territorio nacional.

Así opera hoy

Hoy en día, la CNPC articula su labor a través de cuatro pilares estratégicos: prevención (identificación y reducción de riesgos), preparación (capacitación a la población), respuesta (atención rápida durante el desastre) y recuperación (reconstrucción y fortalecimiento comunitario).

Esta evolución histórica refleja la transición de México desde un modelo meramente reactivo hacia un enfoque moderno de gestión integral, donde la prioridad absoluta es anticiparse a los riesgos para proteger a la ciudadanía antes, durante y después de cualquier eventualidad.