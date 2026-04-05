Este es el objeto de la Pasión de Cristo que puedes ver en México

Esta reliquia fue donada en 1959 por el padre Rafael Iglesias Carmona y fue traída directamente desde Tierra Santa para ser resguardada en Ciudad de México

La Pasión y Resurrección de Cristo es uno de los eventos más conocidos en todo el mundo religioso y no creyente. Este suceso marcó la parte más importante del calendario del cristianismo e involucró muchos objetos que se volvieron muy populares hoy día.

Estos artículos se encuentran esparcidos por todo el mundo y uno muy especial se encuentra en México e incluso puedes visitarlo sin mayores complicaciones.

¿Qué objeto de la Pasión de Cristo está en México?

Un fragmento de la "Lignum Crucis" o "leño de la cruz" se encuentra resguardado en México, precisamente en la parroquia de la Santa Cruz, de la Ciudad de México. Se trata de un fragmento de la auténtica cruz en la que murió Jesucristo en el año 33.

Esta reliquia fue donada en 1959 por el padre Rafael Iglesias Carmona y fue traída directamente desde Tierra Santa para ser recibida por el arzobispo Miguel Darío Miranda.

¿Cómo se sabe que es auténtica?

Este tipo de objetos son considerados reliquias de primer grado, el máximo posible, y cuentan con tecas de plata que tienen sellos de lacre, los cuales garantizan la procedencia de los mismos, pues fueron avalados previamente por el Vaticano.

¿De qué tipo de madera es?

De acuerdo con un análisis cinecientífico, se determinó que esta reliquia está hecha de madera de Cupressus sempervirens L., un tipo de árbol común en Palestina durante la época de Cristo.

Así puedes visitarla

Acceso general a la catedral: La entrada al recinto principal es gratuita y está abierta todos los días de 9:00 a 17:30 horas . Desde el pasillo principal puedes observar la fachada de las capillas laterales, incluida la de las Reliquias.

Apertura de la Capilla de las Reliquias: Históricamente, esta capilla abre sus puertas al público de manera especial solo uno o dos días al año , principalmente el 1 y 2 de noviembre (Día de Todos los Santos y Fieles Difuntos). En estas fechas, los nichos se abren para que las reliquias, incluyendo la astilla de la Verdadera Cruz, queden expuestas para la veneración.

Recorridos guiados Existen recorridos especiales por áreas restringidas (como las criptas o el coro) que en ocasiones incluyen la Capilla de las Reliquias. El costo de estos tours suele oscilar entre $120 y $150 pesos .

Semana Santa: Durante el Viernes Santo, se realizan actos litúrgicos especiales de "Adoración de la Santa Cruz", donde se resalta la importancia de esta reliquia, aunque no siempre implica una exhibición cercana de la pieza original.

Estas son otras reliquias de la Pasión de Cristo que existen