Estas son las principales preocupaciones de los mexicanos

Una encuesta realizada por el portal de empleo Indeed enlistó las principales preocupaciones de los trabajadores mexicanos en este 2023

Por: EFE

Enero 16, 2023, 16:55

La falta de empleos y la inflación son las dos principales preocupaciones de los trabajadores mexicanos para este 2023, reveló una encuesta del portal de empleos Indeed este lunes.



De acuerdo con este levantamiento, tres de cada 10 mexicanos (33 %) señalaron estos indicadores como sus principales preocupaciones para este año, seguidas de una posible recesión de la economía mexicana con un 10 %.



La encuesta de Indeed se da en un contexto en el que el Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó un crecimiento económico para México de 3.2 % en 2022 y que bajará a 2.7 % en 2023, con el costo de vida como una de sus mayores preocupaciones ante la inflación, que terminó en 7.82 % en diciembre pasado, el mayor para un cierre de año desde 2000.



En tanto, la encuesta también recordó que la encuesta mensual de expectativas del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) destacó un crecimiento de 3 % en 2022 y de 1.2 % para este año, así como la creación de 1.15 millones de empleos formales en estos dos años.



Sobre la posible recesión, la agencia calificadora Moody’s Analytics ha estimado que pudiera darse un estancamiento en la economía mexicana para mediados del año en curso que duraría al menos nueve meses hasta 2024.



En este contexto, otras preocupaciones laborales de los trabajadores mexicanos, según la encuesta de Indeed, son el rejuvenecimiento de la fuerza laboral (9 %), el aumento de la informalidad (6 %) y el regreso al modelo de trabajo presencial (6 %).



La gerente sénior de comunicaciones corporativas de Indeed en Latinoamérica, Madalina Secareanu, comentó que a pesar de las perspectivas económicas de México para 2023 “es una oportunidad para que los buscadores de empleo entiendan cada vez más los diversos mercados laborales, incluyendo lo que los empleadores están buscando en 'hard' y 'soft skills'”.



Además, resaltó la creciente oferta que se concentra en sectores relacionados a la tecnología como “desarrollo de software, ciberseguridad y cripto y finanzas'.



Por otro lado, los encuestados en México destacaron las razones por las que desearían un nuevo empleo, siendo el salario el principal motivador (82 %), además de una mayor flexibilidad (50 %), desplazamientos más cortos (42 %) y trabajo totalmente a distancia (29 %).



Esta encuesta también desveló la insatisfacción con el jefe (14 %), el traslado (19 %), el trabajo temporal (11 %) y el cambio de carrera (10 %), como principales motivadores para querer un nuevo empleo.



En contraste, solo un 4 % del total de los encuestados dijo que no querría un nuevo trabajo.