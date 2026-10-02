Estalla transformador en edificio de la colonia Centro en CDMX

El estallido habría ocurrido en un transformador localizado en la planta baja del edificio Juárez, presuntamente a consecuencia de una falla eléctrica

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un transformador eléctrico explotó durante la madrugada de este jueves al interior de un inmueble ubicado sobre avenida Juárez 60, en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, lo que provocó un incendio y una intensa movilización de cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, el estallido habría ocurrido en una planta eléctrica o transformador localizado en la planta baja del edificio, presuntamente a consecuencia de una falla eléctrica. La explosión causó daños materiales, ruptura de cristales y afectaciones en las instalaciones del inmueble.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México acudieron al lugar para controlar y sofocar el fuego, realizando labores de enfriamiento y revisión para evitar riesgos adicionales. Asimismo, personal de Protección Civil y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana participó en las tareas de atención de la emergencia.

El incidente se registró en el denominado Edificio Juárez, inmueble utilizado por oficinas del Congreso de la Ciudad de México y localizado entre las calles Revillagigedo y Luis Moya.

Como medida preventiva, las autoridades implementaron cortes a la circulación sobre avenida Juárez y recomendaron a los automovilistas utilizar rutas alternas.

Las labores de los servicios de emergencia permitieron controlar la situación sin que se reportara, hasta el momento, un saldo oficial de víctimas. Sin embargo, las autoridades mantienen las investigaciones para determinar con precisión las causas que originaron la explosión y evaluar los daños provocados en el inmueble y sus alrededores.

El Cuerpo de Bomberos informó que la emergencia fue atendida de manera oportuna, mientras que personal especializado continúa las inspecciones correspondientes para descartar riesgos adicionales en la zona.