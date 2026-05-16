Estalla pirotecnia y tanques de gas en fiesta patronal de Jalisco

De entre 20 y 50 personas habrían resultado lesionadas, las más graves fueron trasladadas a hospitales cercanos para su atención médica.

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Una tragedia se registró durante las fiestas patronales de la principal iglesia del municipio de Amatitán, Jalisco en donde la explosión de fuegos pirotécnicos y tanques de gas dejó una mujer sin vida y a varias personas lesionadas.

Los hechos se registraron la noche de este jueves, cuando las personas disfrutaban afuera del atrio de la Iglesia del espectáculo de pirotecnia, cuando de pronto las chispas alcanzaron tanques de gas LP de algunos puestos de comida que se encontraban cerca.

Videos compartidos en redes sociales por los asistentes muestran el momento en que se originó la explosión en uno de los puestos, generando varias explosiones en cadena y provocando que las personas, entre ellos menores de edad, salieran corriendo para resguardarse.

Al sitio arribaron elementos de Protección Civil Municipal y Protección Civil y Bomberos de Jalisco para resguardar la zona, mientras paramédicos brindaron los primeros auxilios a los lesionados.

De entre 20 y 50 personas habrían resultado lesionadas, las más graves fueron trasladadas a hospitales cercanos para su atención médica. Hasta el momento las autoridades no han brindado una cifra oficial de lesionados.

El presidente municipal de Amatitán, Lionel Partida, lamentó el accidente ocurrido durante las fiestas patronales.

"Reitero que nuestra prioridad es salvaguardar la integridad de las familias amatitenses y brindar todo el respaldo necesario en este momento tan difícil", escribió en una publicación en Facebook.

​A través de un comunicado, el Gobierno Municipal de Amatitán informó que, debido a las diligencias que realizan las autoridades competentes tras los hechos ocurridos la noche de ayer, la circulación vehicular en la zona centro permanecerá cerrada hasta nuevo aviso.