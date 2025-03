 Estafan a comerciante con billete falso de 'La Venenito Juárez'

El empleado de un restaurante de venta de hamburguesas en Culiacán, Sinaloa no se dio cuenta que recibió un billete falso de 500 pesos

Un comerciante de venta de hamburguesas denunció que fue estafado con un billete falso de 500 pesos, pero no era cualquier billete, este tenía impreso el rostro de la influencer conocida como "La Venenito".

La víctima de un restaurante de hamburguesas en Culiacán, Sinaloa, compartió la denuncia en redes sociales en donde se hizo viral.

En el video, el dueño del negocio se encuentra haciendo corte en un día que asegura no hubo buenas ventas cuando descubre un billete de 500 pesos doblado y tras revisarlo le llama a un empleado y lo cuestiona si revisó el billete a lo que este responde que no porque estaba "a las carreras" y no checó.

Después muestra el billete desdoblado en donde se puede ver la imagen impresa de la "Venenito Juárez", como la llamó el comerciante.

A pesar de que fue víctima de estafa, el empleado prefirió tomar la mala experiencia con humor, incluso señaló que enmarcaría el billete y le pondría una vela con la esperanza de que suban las ventas en el negocio

El video se viralizó rápidamente, generando la reacción de los usuarios, quienes bromearon al respecto, y otros dejaron ver la importancia de revisar a detalle los billetes que se reciben.

Hasta el momento se desconoce si el comerciante interpuso la denuncia correspondiente ante las autoridades o solo se quedó como una mala experiencia.

Comentarios