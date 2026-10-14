Esposa alerta a conductor de app y evita posible asalto en Puebla

Los hechos se registraron en calles de Puebla y quedaron captados en video gracias a una cámara de seguridad ubicada en el tablero del vehículo.

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Una mujer logró alertar a su esposo de un posible asalto de un pasajero y el video se está haciendo viral.

Un conductor por aplicación logró esquivar un posible asalto de un pasajero gracias a que fue alertado por su esposa.

Los hechos se registraron en calles de Puebla y quedaron captados en video gracias a una cámara de seguridad ubicada en el tablero del vehículo.

El video compartido en redes sociales por el usuario @miguelmx.48 muestra el momento en que un hombre aborda el vehículo en la parte trasera del vehículo como pasajero.

La actitud y movimientos del pasajero en el vehículo hicieron sospechar al conductor, quien hizo una llamada telefónica a su esposa; esta a su vez se percató de que el pasajero cubrió su rostro y alertó a su esposo.

En el video, el conductor explica que el hombre le pidió que se metiera a una calle sola, pero este se negó argumentando que tenía que cumplir la ruta que le indicaba la aplicación.

Posteriormente, el conductor aceleró para detenerse metros más adelante en una caseta de la zona militar.

El sospechoso, al ver a los militares, se bajó inmediatamente de la unidad y emprendió corriendo la huida, mientras el conductor refirió que el presunto pasajero quería asaltarlo.

Hasta el momento se desconoce si el conductor interpuso la denuncia correspondiente para que las autoridades se avoquen a la búsqueda del sospechoso.