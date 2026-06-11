Espera Gobernación, respuesta de la CNTE a sus propuestas

La mesa de negociación entre el Gobierno de México y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se encuentra en un punto de tensión.
Tras un encuentro de más de siete horas en la sede de la Secretaría de Gobernación (Segob), la comisión negociadora del magisterio disidente calificó como "insuficientes" los ofrecimientos de las autoridades federales, dejando en el aire el levantamiento del plantón que mantienen en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
Por su parte, la titular de la Segob, Rosa Icela Rodríguez, hizo un llamado a la cordura presupuestal y exhortó a los docentes a no afectar el cierre del ciclo escolar de miles de niños y adolescentes.
La postura oficial: "No podemos ir más allá del presupuesto"
En conferencia de prensa, acompañada por Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), y Martí Batres, director general del ISSSTE, Rosa Icela Rodríguez enfatizó que el Gobierno Federal está a la espera de una respuesta positiva por parte de la CNTE, aclarando que existen límites financieros institucionales.
“Esperamos la respuesta de la CNTE a los planteamientos ofrecidos... no podemos ir más allá de las posibilidades que me marca el presupuesto”, advirtió la encargada de la política interna del país.