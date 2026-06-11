Espera Gobernación, respuesta de la CNTE a sus propuestas

Por: Carlos Nava 10 Junio 2026, 21:01 Compartir

La titular de la Segob, Rosa Icela Rodríguez, hizo un llamado a la cordura presupuestal y exhortó a los docentes a no afectar el cierre del ciclo escolar

La mesa de negociación entre el Gobierno de México y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se encuentra en un punto de tensión. Tras un encuentro de más de siete horas en la sede de la Secretaría de Gobernación (Segob), la comisión negociadora del magisterio disidente calificó como "insuficientes" los ofrecimientos de las autoridades federales, dejando en el aire el levantamiento del plantón que mantienen en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Por su parte, la titular de la Segob, Rosa Icela Rodríguez, hizo un llamado a la cordura presupuestal y exhortó a los docentes a no afectar el cierre del ciclo escolar de miles de niños y adolescentes. La postura oficial: "No podemos ir más allá del presupuesto" En conferencia de prensa, acompañada por Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), y Martí Batres, director general del ISSSTE, Rosa Icela Rodríguez enfatizó que el Gobierno Federal está a la espera de una respuesta positiva por parte de la CNTE, aclarando que existen límites financieros institucionales. “Esperamos la respuesta de la CNTE a los planteamientos ofrecidos... no podemos ir más allá de las posibilidades que me marca el presupuesto”, advirtió la encargada de la política interna del país.

Entre las propuestas gubernamentales presentadas al magisterio destacan:

En conferencia de prensa la Secretaria de Gobernación, @rosaicela_, el Director General del @ISSSTE_mx, @martibatres, y la @SEP_mx, informamos sobre la cuarta mesa de diálogo que se llevó a cabo con la dirigencia de la CNTE, donde profundizamos sobre las propuestas que ha… pic.twitter.com/HanHV4lRTn — Mario Delgado (@mario_delgado) June 11, 2026

Reforma Educativa y desaparición del USICAMM: Una ruta de trabajo inmediata que incluye una consulta democrática, escuela por escuela, para diseñar una iniciativa que elimine la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), buscando transparencia y equidad laboral.

Transición en el sistema de pensiones: Avanzar de manera gradual hacia la recuperación de principios solidarios fortaleciendo el Fondo de Pensiones para el Bienestar y el PENSIONISSSTE, además de proyectar la creación de una aseguradora pública para pensiones.

Mesa técnica: La instalación de una Comisión Permanente para aterrizar jurídica y técnicamente estas propuestas.

Rodríguez recordó que el diálogo sigue abierto, pero secundó las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al señalar que “es tiempo de definiciones”. Asimismo, convocó a los maestros a evitar afectaciones a los estudiantes y al libre tránsito de la población.

La CNTE acusa dilación y mantiene movilizaciones

La respuesta de la disidencia magisterial no se hizo esperar. Al salir de la reunión en el Palacio de Bucareli, la comisión negociadora de la CNTE manifestó su descontento, argumentando que las promesas gubernamentales no están a la altura de sus demandas.