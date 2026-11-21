Efectivos de la Policía Auxiliar (PA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México auxiliaron a una mujer de 25 años que dio a luz a un bebé al interior de un vehículo particular, logrando escoltarlos de urgencia hasta un hospital en calles de la alcaldía Azcapotzalco.
Los hechos se registraron mientras los oficiales llevaban a cabo sus labores habituales de seguridad y vigilancia sobre la calzada Aquiles Serdán, en la colonia Pasteros. En ese punto, una persona solicitó el apoyo inmediato de los uniformados y les informó que requería trasladar de urgencia a un familiar hacia un centro hospitalario, debido a que acababa de dar a luz a un niño dentro de su automóvil.
Escolta de emergencia entre el tránsito de la zona
Ante la emergencia y en estricto apego a los protocolos de actuación policial, los elementos de la Policía Auxiliar activaron los dispositivos sonoros y luminosos de su unidad oficial para abrir paso y facilitar el desplazamiento entre el tránsito habitual de la zona. De esta manera, escoltaron el vehículo particular en el que viajaban la madre de 25 años y su bebé para agilizar el trayecto de manera segura.
Gracias a la oportuna intervención de los efectivos capitalinos, tanto la mujer como el recién nacido lograron arribar a un hospital, donde quedaron a cargo del personal de salud para recibir la atención médica especializada correspondiente tras el nacimiento.
De acuerdo con la institución, este tipo de intervenciones responden a la vocación de servicio de los integrantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes se mantienen capacitados para brindar apoyo y atención oportuna frente a situaciones de emergencia, así como para actuar de manera coordinada con los servicios médicos con el objetivo de salvaguardar la integridad y la vida de la ciudadanía.