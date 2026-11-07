Esclarece la Profepa fallecimiento de dos delfines en México

Las necropsias veterinarias confirmaron complicaciones por un carcinoma y por el golpe de una luminaria desprendida en los recintos.

Las investigaciones técnicas realizadas a los delfines Mincho y Moana determinaron que sus fallecimientos se debieron a complicaciones graves de salud originadas por metástasis y un impacto físico, respectivamente. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) dio a conocer los dictámenes médicos tras concluir los estudios forenses veterinarios en las instalaciones donde permanecían bajo cuidado humano.

Causas del deceso del ejemplar en Quintana Roo

El ejemplar Mincho, albergado en Dolphin Connection Cancún, perdió la vida el pasado 31 de octubre a causa de un carcinoma de lengua que hizo metástasis hacia otros órganos vitales. A pesar del tratamiento médico-veterinario administrado por los especialistas del recinto, el avance del cáncer impidió una respuesta favorable del mamífero, derivando en su deceso.

Impacto estructural por fenómeno meteorológico en Sonora

Por otra parte, la necropsia aplicada a Moana —fallecida el 1 de octubre en el Delfinario Sonora— confirmó un traumatismo hepático severo. Las inspecciones de la autoridad ambiental establecieron que la lesión en el hígado ocurrió presuntamente por el colapso de una luminaria de la infraestructura, desprendida por las fuertes rachas de viento del huracán Polo. El golpe alteró la conducta y los patrones de alimentación del animal hasta causar su muerte.

Inspecciones extraordinarias y deslinde de responsabilidades

Tras el esclarecimiento de ambos casos, la Profepa desplegó visitas de inspección extraordinarias en ambos recintos para fiscalizar el cumplimiento de las condiciones de estancia, los protocolos de manejo y el mantenimiento estructural.

La dependencia federal enfatizó que agotará los cauces legales para deslindar responsabilidades administrativas o penales e imponer las sanciones correspondientes en caso de detectar irregularidades en la normativa ambiental.