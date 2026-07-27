Escarrilamiento provoca derrame químico en Sonora

Las maniobras permanecerán activas hasta recuperar el material derramado y comprobar que existen condiciones seguras para reanudar las operaciones ferroviarias

El descarrilamiento de un carrotanque de un tren de carga activó un operativo de emergencia en el municipio de Naco, Sonora, después de provocar el derrame de una sustancia química cuya composición todavía no ha sido informada por las autoridades.

El accidente ocurrió durante la noche del sábado 25 de julio en las inmediaciones del ejido Cuauhtémoc, dentro del corredor ferroviario fronterizo utilizado para el traslado de mercancías hacia Estados Unidos.

La Coordinación Estatal de Protección Civil confirmó que no se registraron personas lesionadas, intoxicadas ni afectadas, además de que no fue necesario evacuar las comunidades cercanas.

Autoridades mantienen bajo control el derrame

Tras el descarrilamiento, el carrotanque quedó volcado y comenzó a presentar un escurrimiento de la sustancia que transportaba, lo que obligó a acordonar el área y desplegar personal especializado para contener la fuga.

Las autoridades clasificaron el derrame como menor y señalaron que se encuentra bajo control, sin representar hasta el momento un peligro inmediato para la población. Sin embargo, la zona permanece bajo resguardo preventivo mientras continúan las labores de recuperación del producto y limpieza del lugar.

En el operativo participan corporaciones de seguridad, equipos de emergencia y personal de la empresa ferroviaria, quienes también realizan inspecciones para determinar si el incidente provocó afectaciones al suelo o a la infraestructura de las vías.

Sustancia y causa del accidente siguen sin identificarse

Hasta el último reporte, no se había revelado el tipo de sustancia química involucrada ni el volumen que salió del contenedor. Los equipos técnicos mantienen un monitoreo constante para descartar riesgos ambientales o posibles afectaciones para las comunidades de la región.

Las causas del descarrilamiento tampoco han sido determinadas. Aunque circulan versiones sobre una posible falla en el sistema de aire del tren, ninguna autoridad ha confirmado esa información y las investigaciones continúan.

Las maniobras permanecerán activas hasta recuperar el material derramado, retirar el carrotanque y comprobar que existen condiciones seguras para reanudar las operaciones ferroviarias en el tramo.

Piden evitar la zona del descarrilamiento

Protección Civil exhortó a la población a no acercarse al lugar del accidente y mantenerse informada mediante los canales oficiales mientras concluyen los trabajos especializados.

El ejido Cuauhtémoc se encuentra a poco más de 40 kilómetros de Cananea, cerca de la carretera federal 2 y dentro de una ruta estratégica para el movimiento de minerales, combustibles, insumos industriales y otras mercancías entre Sonora y la frontera estadounidense.

Las autoridades mantendrán la vigilancia hasta descartar cualquier riesgo adicional y confirmar que el área puede volver a operar con normalidad.