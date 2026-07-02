Escapan dos mujeres y una niña de presunto secuestro masivo

Las víctimas señalaron que varios hombres armados ingresaron al domicilio y se llevaron por la fuerza a ocho hombres, dos mujeres y una menor de edad.

Dos mujeres y una niña de cuatro años lograron escapar de sus captores y pedir ayuda a las autoridades, luego de la presunta privación ilegal de la libertad de 11 personas ocurrida en el municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco. Mientras las tres víctimas ya se encuentran bajo resguardo, ocho hombres continúan sin ser localizados.

El caso salió a la luz cuando las afectadas llegaron a la Nueva Central Camionera, en San Pedro Tlaquepaque, donde solicitaron apoyo a elementos de la Policía Municipal. Posteriormente recibieron atención médica y acompañamiento institucional.

Hombres armados irrumpieron en una vivienda

De acuerdo con los primeros testimonios recabados por las autoridades, los hechos ocurrieron la noche del lunes en una vivienda ubicada en la colonia Los Olivos, en Ciudad Guzmán. Las víctimas señalaron que varios hombres armados ingresaron al domicilio y se llevaron por la fuerza a ocho hombres, dos mujeres y una menor de edad.

Las sobrevivientes indicaron que entre las personas privadas de la libertad se encontraban familiares cercanos, incluidos esposos y hermanos.

Escaparon tras un descuido de los captores

Según su relato, después de ser trasladadas a una finca o huerta aguacatera en las inmediaciones del Área Metropolitana de Guadalajara, las dos mujeres aprovecharon un descuido de los hombres armados para escapar junto con la niña.

Las tres corrieron entre sembradíos, matorrales y áreas de maleza hasta alcanzar la carretera Guadalajara-Zapotlanejo, donde solicitaron ayuda a un conductor que las trasladó hasta la terminal camionera de Tlaquepaque.

Autoridades mantienen búsqueda de ocho personas

Tras recibir el reporte, las víctimas fueron llevadas a un centro de salud municipal y posteriormente al DIF Tlaquepaque para recibir protección y atención integral. Mientras tanto, corporaciones estatales y municipales mantienen las investigaciones y la búsqueda de las ocho personas que permanecen desaparecidas.