La fuga de un toro en la Feria Yucatán Xmatkuil 2026 dejó 11 personas lesionadas, entre ellas varios menores de edad y un bebé de 10 meses.

Momentos de tensión se vivieron en la Feria Yucatán Xmatkuil 2026, luego de que un toro escapara y corriera entre los asistentes.

El incidente dejó 11 personas lesionadas.

La alerta llegó a los servicios de emergencia durante la tarde-noche del lunes 16 de noviembre, cuando se reportó que un ejemplar de ganado bovino recorría sin control las instalaciones del recinto ferial.

Videos compartidos en redes sociales muestran al animal, aparentemente de raza Brahman, desplazándose de un lado a otro mientras familias y visitantes intentaban ponerse a salvo. En las grabaciones también se escuchan gritos de personas que alertaban sobre menores heridos.

Policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán intervinieron y rodearon al toro hasta conseguir asegurarlo.

Entre los heridos hay varios menores

Una vez controlada la situación, las autoridades reportaron un saldo de 11 personas lesionadas. Entre los casos atendidos se encuentra un hombre con trauma abdominal.

También resultaron afectados varios niños: uno presentó lesiones en el abdomen y la nariz; otro sufrió abrasiones en un codo, mientras que un tercero tuvo una posible fractura de muñeca y lesiones en un ojo.

Entre los heridos está además un bebé de 10 meses, quien sufrió heridas abrasivas luego de caer durante el incidente. El menor fue trasladado a la Clínica Mérida para recibir atención médica.

Por su parte, la Asociación de Criadores de Ganado Bovino de Registro informó que los gastos médicos de las personas lesionadas y los daños materiales serán cubiertos mediante el seguro con el que cuenta la organización.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer cómo logró escapar el toro ni las circunstancias que permitieron que llegara a las zonas donde se encontraban los visitantes.