¡Es oficial! IMPI registra marca de 'PATO MERLÍN'

Autoridades señalaron que 'es un hecho público y notorio que el Pato Merlín es una mascota de la familia de Karla Ivette Gómez'

La Secretaría de Economía y Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) otorgaron este viernes el registro oficial de la marca "PATO MERLÍN" y su diseño tridimensional para la protección.

Con base en las solicitudes presentadas por la ciudadana Karla Ivette Gómez López, se dio inicio formal al procedimiento administrativo correspondiente en materia de propiedad industrial.

Por ello, las dependencias hicieron entrega a la solicitante de una constancia oficial para acreditar el hecho a través de un documento con el fin de dar fe al inicio del trámite.

Autoridades resaltan relevancia de reconocer y proteger signos distintivos

En la entrega de la constancia se encontraba presente el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, quien hizo énfasis en que todas las solicitudes de registro de marca son sometidas a un procedimiento de análisis técnico y jurídico.

Por su parte, el director general del IMPI, Vidal Llerenas, señaló que “es un hecho público y notorio que el Pato Merlín es una mascota de la familia de Karla Ivette Gómez, a quien pertenece la marca”, al destacar la relevancia de reconocer y proteger los signos distintivos conforme a derecho.