Es 'Guadalupe' uno de los nombres más populares en México

'Guadalupe' es uno de los 500 nombres más populares en todo el país, precisamente por la devoción que el pueblo le rinde a la Virgen de Guadalupe

Les llaman "Lupita", "Lupillo", de manera genérica "Lupe" o directamente "Guadalupe", pero no se sabe a ciencia cierta cuántas mexicanas y cuántos mexicanos se llaman así, pues es complejo, ya que en el Registro de Población los datos se presentan por años, por períodos, por combinaciones de nombres, por sexos y por entidades.

Lo que sí es una realidad es que "Guadalupe" es uno de los 500 nombres más populares en todo el país, precisamente por la devoción que el pueblo mexicano le rinde a la Virgen de Guadalupe, la Morenita del Tepeyac, que este viernes celebra su día.

Según los últimos datos, del 2017 al año 2021, el nombre de “María Guadalupe” aparece como el nombre compuesto más común entre mujeres, con cerca de 11 mil 700 registros, mientras que sólo “Guadalupe” registró 9 mil 832 mujeres durante ese mismo periodo.

Uno de los nombres más arraigados en la cultura mexicana

Y según datos de organismos dedicados a estadísticas del registro de población, en el 2020 se registraron 15 mil 884 mujeres con el nombre Guadalupe, uno de los más arraigados en la cultura mexicana.

El nombre de "Guadalupe" es símbolo de fe, identidad cultural y nacional, y su uso se ha generalizado en muchas generaciones de mexicanas y mexicanos.

En Nuevo León, buscamos al Registro Civil estatal para que nos diera datos de la entidad, pero no hubo respuesta.