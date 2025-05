 ¿Es el 5 de mayo día feriado en México, abrirán los bancos?

Con la llegada del mes de mayo, muchos mexicanos se preguntan si el 5 de mayo, fecha en la que se conmemora la Batalla de Puebla, es considerado un día de descanso oficial. A pesar de su relevancia histórica, la respuesta puede sorprender a más de uno.

El 5 de mayo de 1862, las fuerzas mexicanas, comandadas por el general Ignacio Zaragoza, lograron una victoria clave sobre el ejército francés. Este triunfo, símbolo del orgullo nacional, ha cobrado fama internacional, especialmente en Estados Unidos, donde se celebra como un homenaje a la cultura mexicana.

Pero en México, ¿implica un día libre? Según la Ley Federal del Trabajo, no. El 5 de mayo no está reconocido como día de descanso obligatorio, por lo que para la mayoría de los trabajadores es una jornada laboral normal. No hay pago doble ni derecho a faltar, salvo que el empleador lo otorgue por decisión propia.

Una excepción notable es el sector educativo. La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que sí habrá suspensión de clases en nivel básico, lo que se traduce en un puente escolar para alumnos y docentes, ya que este año cae en lunes.

Los bancos, por su parte, operarán con normalidad. El día no figura en el calendario de feriados bancarios, por lo que todas las operaciones estarán disponibles.

En resumen, aunque el 5 de mayo es una fecha histórica, no se considera un día festivo oficial en México, por lo que no habrá puente laboral para la mayoría.

