Es capturado el empresario Eduardo Albor Villanueva en Cancún

Eduardo Albor Villanueva, directivo relacionado con la empresa Dolphin Discovery, fue detenido en el centro de Cancún, Quintana Roo, mediante un operativo encabezado por la Guardia Nacional en cumplimiento de una orden federal. La acción se realizó a plena luz del día en una de las principales avenidas de la ciudad y generó movilización de fuerzas de seguridad en la zona.

Operativo federal en vía pública

De acuerdo con los primeros reportes, los agentes interceptaron el vehículo en el que viajaba el empresario y le indicaron descender, en videos difundidos en redes sociales se observa el momento en que es sometido por los elementos federales tras un forcejeo inicial. Posteriormente, fue trasladado bajo resguardo federal.

Hasta el momento, la Fiscalía General de la República no ha emitido un comunicado oficial donde se detallen los delitos específicos que motivaron la orden de aprehensión, por lo que se espera que en las próximas horas se informe sobre la situación jurídica del detenido.

Contexto de investigaciones financieras

La detención ocurre en un escenario donde la empresa matriz vinculada a Dolphin Discovery ha sido objeto de revisiones financieras por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Dichas indagatorias derivaron previamente en el congelamiento de cuentas relacionadas con la sociedad mercantil que controla los parques marinos.

Estas acciones forman parte de un proceso más amplio de verificación sobre operaciones financieras y cumplimiento normativo, en medio de disputas corporativas internas por el control administrativo de la compañía.

Empresa con presencia en destinos turísticos

Dolphin Discovery mantiene operaciones en distintos destinos turísticos del Caribe mexicano y otros países, con actividades relacionadas al nado con delfines y parques marinos en distintos estados del país, en años recientes, el sector ha enfrentado cambios regulatorios en materia de protección animal que han impactado el modelo de operación de este tipo de establecimientos.

Además del contexto legal y financiero, la empresa ha estado involucrada en procesos judiciales, mercantiles y disputas entre socios, algunas de ellas con implicaciones en tribunales de EUA.

Se espera definición jurídica en próximas horas

Autoridades federales deberán precisar el contenido de la carpeta de investigación y el motivo formal de la captura. Mientras tanto, el caso ha generado atención en el sector empresarial y turístico de Quintana Roo debido al perfil del detenido y la relevancia de la empresa con la que se le vincula.