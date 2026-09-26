Ernesto Ruffo sale de El Altiplano tras cambio de medida cautelar

Se espera que deje el penal del Altiplano en un plazo de 48 horas, tras completar los procedimientos administrativos necesarios

El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, dejará el Centro Federal de Readaptación Social n.º 1 "El Altiplano", luego de que un juez modificara su medida cautelar.

Durante la audiencia se determinó que el exmandatario estatal seguirá vinculado a proceso, pero con arresto domiciliario.

La jueza resolvió modificar la medida cautelar tomando en cuenta su edad y estado de salud. Se espera que deje el penal del Altiplano en un plazo de 48 horas, tras completar los procedimientos administrativos necesarios.

¿De qué se le acusa al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo?

De acuerdo con la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR), Ruffo estaría relacionado con una estructura que habría introducido al país alrededor de 18.2 millones de litros de gasolina y diésel procedentes de Estados Unidos mediante carrotanques ferroviarios.

La Fiscalía sostiene que la operación habría involucrado a 11 empresas y ocasionado un posible daño superior a 4 mil millones de pesos al erario.

Ruffo fue detenido el 16 de julio en Ensenada y posteriormente vinculado a proceso. La indagatoria también alcanzó a Ingemar, empresa de la que el exgobernador es accionista, mientras que la dependencia federal realizó cateos y aseguró documentación que, según la dependencia, podría aportar elementos sobre las operaciones investigadas.

El caso tuvo un nuevo movimiento esta semana luego de que un juez federal concediera a Ruffo una suspensión definitiva, ordenando revisar la medida cautelar que mantiene en prisión preventiva.