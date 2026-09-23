Ernesto Ruffo podría continuar proceso en prisión domiciliaria

Posteriormente, los abogados promovieron un juicio de amparo ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal del Estado de México

Un juez federal concedió una suspensión definitiva al ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, resolución que podría abrir la puerta a una modificación de la medida cautelar que lo mantiene recluido en el penal federal del Altiplano.

La determinación permitiría que un juez revise la prisión preventiva y valore si Ruffo puede continuar su proceso en prisión domiciliaria, aunque hasta este martes las autoridades penitenciarias federales señalaron que no habían recibido ninguna notificación que autorizara su salida del centro penitenciario.

Verónica Ruffo, hija del exmandatario, acudió este martes al Altiplano para visitar a su padre y señaló que la defensa lleva una semana a la espera de que el Poder Judicial Federal fije fecha para la audiencia en la que se determinará si la medida cautelar se modifica o permanece vigente.

Defensa de Ruffo solicita que continúe bajo prisión domiciliaria

Los abogados de Ruffo sostienen que cumple con los requisitos para enfrentar el proceso bajo prisión domiciliaria, debido a que tiene más de 70 años y presenta diversos padecimientos de salud.

También argumentan que no existe riesgo de fuga, pues el exgobernador se habría presentado voluntariamente ante las autoridades para declarar dentro de la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR).

FGR relaciona a Ruffo con contrabando de combustible

Ruffo Appel fue detenido en julio y señalado por la FGR como presunto líder de un grupo dedicado al contrabando de combustible desde Estados Unidos hacia México mediante transporte ferroviario. El caso está relacionado con el aseguramiento de decenas de carrotanques que contenían más de 15 millones de litros de hidrocarburo en Saltillo y Ramos Arizpe, Coahuila.

Durante la audiencia inicial del 19 de julio, Ruffo fue vinculado a proceso y se le impuso prisión preventiva justificada. Su defensa solicitó entonces que pudiera llevar el proceso bajo resguardo domiciliario, petición que fue rechazada.

Juez ordenaría revisar la medida cautelar del ex gobernador

Posteriormente, los abogados promovieron un juicio de amparo ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal del Estado de México, que ahora concedió la suspensión definitiva.

Aunque los puntos resolutivos permanecen bajo reserva, la resolución presuntamente ordenaría celebrar una audiencia para revisar las medidas cautelares.

La Fiscalía General de la República aún puede impugnar la resolución ante un tribunal colegiado, que deberá determinar si confirma, modifica o revoca la decisión del juez federal.

De acuerdo con la FGR, Ruffo y otros presuntos implicados habrían utilizado un esquema de simulaciones mediante 11 empresas para introducir a México 18 millones 225 mil 657 litros de petrolíferos, entre diésel y gasolina, transportados en 163 carrotanques.