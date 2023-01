Enviarán 130 mil toneladas de aguacate a EUA por Super Bowl

Ningún evento deportivo está completo sin aguacate y por eso se exportarán 130 mil toneladas de aguacate a los Estados Unidos para disfrutar del Super Bowl.

Por: EFE

Enero 18, 2023, 17:12

Productores mexicanos enviarán al mercado estadounidense hasta 130,000 toneladas de aguacate por motivo de la edición 57 del Super Bowl, informó este miércoles la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (Apeam).



Desde el principal estado exportador de aguacate, en Michoacán, los productores enviaron las primeras 64.101 toneladas del fruto rumbo a los festejos del Supertazón en el que se coronará al nuevo campeón del fútbol americano en EE.UU.





“Esta temporada se recupera la confianza de productores, empacadores, y consumidores extranjeros, incrementándose la cantidad de toneladas para exportación, buscando exportar 130,000 en esta temporada tan importante para el aguacate”, señaló el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez.

“Esta patada inicial simboliza que esta industria siempre está pensando en su mercado final, en su consumidor”, añadió Ramírez.

“Nuestro aguacate será el único producto fresco presente en este gran evento, por lo que estamos muy agradecidos con todos porque la industria del aguacate es número uno', aseveró.

De manera simbólica, desde las instalaciones de la Apeam, en Uruapan, Michoacán, el gobernador del estado del occidente de México dio “la patada inicial” al primer cargamento de aguacates, impulsado por Avocados From México (AFM), la principal marca de exportación de este producto para Norteamérica.Asimismo, el gobernador enfatizó que “en Estados Unidos lo saben muy bien: el buen guacamole solo se hace de Avocados From Mexico, no hay otro aguacate en el mundo con esta calidad'.Según estimaciones de AFM, esta marca contribuirá con más de 100,000 toneladas de aguacate, en su octava participación en una década, “con la expectativa de superar los envíos del 2022”.En tanto, el presidente de la Apeam, José Luis Gallardo, confió en que haya más impacto del aguacate en las mesas de los consumidores en Estados Unidos con la máxima fiesta del fútbol americano.Mientras que el director general de la Apeam, Armando López, añadió que “este acto es simbólico, es el ratificar el evento de Super Bowl enviando aguacate a Estados Unidos, razón del mercado por la cual se constituyó la Asociación”.El aguacate de los productores mexicanos es líder en producción y exportación a nivel mundial con 1.68 millones de toneladas anuales.Los aguacates de México se exportan a 34 países en todo el mundo, aunque Michoacán y Jalisco destacan por ser los únicos estados que pueden exportar hacia países como Estados Unidos, Canadá y Japón.De acuerdo con la Apeam, el Super Bowl es la principal ocasión en la que se sirven y preparan aguacates y guacamole, con un alcance de aproximadamente 30 millones de cascos de fútbol con el platillo mexicano.