Envía IMSS muestras de bacteria a análisis tras muerte de bebés

El IMSS concluyó la observación de cultivos pendientes y envió muestras a la Ciudad de México para analizar genéticamente la bacteria Klebsiella pneumoniae

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó nuevos avances en la investigación por los casos registrados en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona No. 1 de Durango, donde continúa la vigilancia epidemiológica tras el fallecimiento de cinco recién nacidos.

De acuerdo con una tarjeta informativa emitida el 24 de septiembre, terminó el periodo de observación de los cultivos que estaban pendientes y que correspondían a bebés que compartieron la unidad hospitalaria.

El Instituto explicó que las muestras fueron trasladadas a Ciudad de México, donde se realizará la secuenciación genética de Klebsiella pneumoniae.

El estudio permitirá obtener información sobre las características genéticas de la bacteria detectada en los casos que permanecen bajo investigación.

El IMSS señaló que los resultados serán difundidos una vez que los análisis estén disponibles.

Cultivos ambientales no detectan Klebsiella

Como parte de la vigilancia en las instalaciones, el IMSS informó que hasta el momento los cultivos ambientales realizados en la UCIN no han detectado presencia de Klebsiella pneumoniae.

La institución indicó que la vigilancia epidemiológica permanece activa y que, hasta el jueves 24 de septiembre, no se había registrado otro caso asociado.

Mientras continúan los estudios, la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales permanece cerrada a nuevos ingresos, como parte de las medidas implementadas durante la investigación.

FGR también investiga los hechos

El caso del HGZ No. 1 de Durango comenzó a generar atención luego de los fallecimientos de recién nacidos que permanecían bajo atención médica en la unidad.

El IMSS informó además que atendió los requerimientos realizados por la Fiscalía General de la República (FGR), derivados de una denuncia relacionada con los hechos registrados en el hospital.

El Instituto aseguró que colaborará con las autoridades con apertura y transparencia para contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido.

La intervención de la autoridad ministerial se desarrolla de manera paralela a la vigilancia epidemiológica y a los análisis de laboratorio.

Mientras avanzan las investigaciones, el Instituto reiteró que continuará informando conforme se obtengan nuevos resultados de los estudios realizados a las muestras.

Además, a través del titular de la Unidad de Derechos Humanos, Jorge Marengo, mantiene atención personalizada para las familias que así lo soliciten.

El IMSS señaló que este acompañamiento busca mantener la comunicación con los familiares de los recién nacidos involucrados en los casos.