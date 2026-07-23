Envía Defensa 100 elementos de Fuerzas Especiales a Zacatecas

Los 100 efectivos especiales se sumarán a un despliegue previo realizado el 19 de julio, integrado por 400 elementos del Ejército Mexicano y Guardia Nacional

Un contingente conformado por 100 integrantes del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano despegó a las 20:00 horas de este miércoles desde la Base Aérea Militar número 1 en Santa Lucía, Estado de México, con destino al Aeropuerto Internacional General Leobardo C. Ruiz, en el estado de Zacatecas.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que el traslado se realizó a bordo de una aeronave de transporte pesado Boeing 737 de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y como parte de las medidas permanentes para pacificar la entidad.

Respuesta ante la reciente ola de violencia

La llegada de este cuerpo militar de élite ocurre tras una jornada de extrema violencia registrada el pasado sábado 18 de julio, cuando diez personas fueron asesinadas en la entidad —entre las que se encontraban un exalcalde del municipio de Sombrerete, diversos servidores públicos y un empresario—, y cuyos cuerpos, en cinco de los casos, fueron colgados en un puente vehicular.

Los 100 efectivos especiales se sumarán a un despliegue previo realizado el pasado 19 de julio, integrado por 400 elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional pertenecientes a la Fuerza de Tarea Regional de la Quinta Región Militar y a la Fuerza de Reacción Territorial.

Misión y zonas de cobertura

El contingente tiene encomendado realizar patrullajes intensivos, reconocimientos terrestres y labores disuasivas focalizadas en las zonas conurbadas de los municipios de Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo.

De acuerdo con el comunicado oficial, las Fuerzas Especiales se incorporarán de inmediato a los trabajos operativos de la 11a. Zona Militar, en estrecha coordinación con las autoridades locales de los tres órdenes de gobierno, con los siguientes objetivos:

Fortalecer las capacidades operativas en la región.

Acotar las actividades de los grupos delictivos mediante la localización y desarticulación de organizaciones criminales y generadores de violencia.

Contribuir a la recuperación y conservación de los espacios públicos para la ciudadanía.

La Defensa enfatizó que el personal actuará en todo momento con estricto apego al marco jurídico vigente, respetando la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y garantizando el pleno respeto a los derechos humanos de la población.