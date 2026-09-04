Entregan cuerpos de músico de Camilo Séptimo y su familia

Autoridades mexiquenses detuvieron a dos sospechosos, entre ellos un socio de la víctima, indagando el robo como el móvil.

Los cuerpos de Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, tecladista, compositor y productor de Camilo Séptimo, así como los de su esposa, su hija y una trabajadora del hogar, fueron entregados a sus familiares tras el multihomicidio registrado en un departamento de la Zona Esmeralda, en Atizapán de Zaragoza.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que los restos de las cuatro víctimas fueron entregados antes de la medianoche del miércoles.

Este jueves, familiares y amigos realizan los servicios funerarios en una agencia ubicada en Tlalnepantla, Estado de México.

Las víctimas fueron identificadas como Jonathan Meléndez, de 38 años; su esposa Ana Paula, de 35 años y quien tenía cuatro meses de embarazo; su hija de tres años; y Aleyda Romero, de 21 años, trabajadora del hogar de la familia.

La Fiscalía confirmó además la entrega de Nahala, una perrita golden retriever propiedad de la familia que también fue encontrada sin vida dentro del departamento donde ocurrió el ataque.

El hijo de seis años de Jonathan y Ana Paula, único sobreviviente del ataque, permanece bajo el resguardo de sus familiares mientras se llevan a cabo los servicios funerarios.

Investigan posible robo como móvil

La FGJEM mantiene abiertas las investigaciones para determinar el móvil del multihomicidio y establecer la participación de las personas detenidas.

En coordinación con autoridades federales y de la Ciudad de México, fueron detenidos Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, quienes son investigados por su probable participación en los hechos.

De acuerdo con las primeras indagatorias, Diego Sebastián “N” era socio de Jonathan Meléndez y habría ingresado al departamento donde posteriormente fueron localizadas las víctimas.

Una de las líneas de investigación apunta a un posible robo como móvil del crimen; sin embargo, la Fiscalía continúa recabando pruebas para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar la responsabilidad de cada uno de los detenidos.