Entregan autoridades el cuerpo de Claudia Tacoronte a su familia

Integrantes de la familia de la joven española llegaron este viernes a las instalaciones de la Fiscalía de Morelos para realizar los trámites correspondientes

La Fiscalía de Morelos entregó a su familia este viernes el cuerpo de la estudiante española Claudia Tacoronte, quien fue asesinada el pasado sábado en el municipio de Cuautla, un día después de que fuera detenido el presunto feminicida, conocido como "El Trompas".

Varios integrantes de la familia de la joven española de 21 años llegaron a las instalaciones de la Fiscalía estatal, ubicada en Temixco, a las afueras de Cuernavaca, y fueron acompañados del cónsul de España en México, Marcos Rodríguez, informaron a fuentes de la Fiscalía.

Asimismo, estuvieron presentes representantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), así como el fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, y el secretario de Gobierno, Edgar Maldonado.

"Hemos realizado la entrega formal del cuerpo de Claudia a su papá, el señor Valentín (...) Explicamos cómo es el procedimiento, la identificación correspondiente", indicó Blumenkron a medios de comunicación.

La entrega del cuerpo para su repatriación se realiza un día después de la detención de Francisco Javier, alias "El Trompas", identificado como presunto responsable del feminicidio.

El hombre fue capturado por las autoridades federales y estatales en Cuautla, lugar del crimen.

"El Trompas" fue trasladado e ingresado la noche del jueves al Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) de Cuautla, donde permanece a disposición de la autoridad judicial.

Las Fiscalía de Morelos anunció que imputará al sospechoso por el delito de feminicidio y buscará una pena máxima de setenta años de prisión.